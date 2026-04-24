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吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？

影視圈
更新時間：21:53 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:53 2026-04-24 HKT

「坤哥」吳業坤自2023年簽約TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG）成為「一哥」後，今晚（4月24日）於《十大中文金曲頒獎音樂會》的舞台上，出人意料地宣布離巢。回顧坤哥的樂壇生涯，可算「高開低走」，他憑藉《原來她不夠愛我》唱至街知巷聞，更兩度奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項，風頭一時無兩。雖然近年其音樂發展似乎無以為繼，但他於TVB的演員路卻越走越順，今次決定似乎令人感到意外。

吳業坤樂壇路從巔峰滑落？

吳業坤的音樂起點極高，2015年他簽約唱片公司正式出道，同年即橫掃四台新人金獎，並在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上以新力軍之姿，奇蹟般地首奪「我最喜愛的男歌手」。翌年，他不僅成功在紅館舉辦個人演唱會，更蟬聯同一獎項，人氣達到頂峰。但之後吳業坤的音樂事業卻未能再創高峰。近年來，除了與Cousin Fung合唱的《百二歲》獲得較多關注，成為三台冠軍歌並奪得「勁爆合唱歌曲」獎外，能被大眾記住的佳作並不多。

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吳業坤跟193合照疑被雪藏

與樂壇發展形成鮮明對比的是，吳業坤的演員之路卻越發順暢。雖然曾因2021年在社交媒體上發布與ViuTV藝人193（郭嘉駿）的合照，而一度傳出被TVB「雪藏」，但他憑藉自身的努力，最終在演藝事業上獲得肯定。

吳業坤演藝路柳暗花明

在入行16年、獲提名10次「飛躍進步男藝員」後，坤哥終在2026年初的《萬千星輝頒獎典禮2025》上，憑藉在《刑偵12》和《新聞女王2》等劇集中的出色表現，成功奪得該獎項。獲獎時他激動落淚，坦言是如釋重負。

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吳業坤劍指「最佳男配角」？

儘管TVB一直扶持其演藝發展，但坤哥此次仍選擇離開TMG。在奪得「飛躍」獎後，他曾明確表示，下一個目標是先以歌手身份取得「最佳電視歌曲」獎，之後再磨練演技，向「最佳男配角」進發。

吳業坤代表香港空手道隊

除了演藝事業，坤哥也積極開拓副業，他明白娛樂圈的機遇難求，除了健身室生意，亦希望嘗試進軍餐飲業。至於家庭計畫，他表示會先專注事業，待完成個人心願及事業目標後，才考慮生兒育女。此外，吳業坤在2020年更開始學習學習空手道，考獲黑帶及經常參加不同賽事，更獲得香港空手道初級代表隊的資格，之後更入選香港空手道初級代表隊，並披上港隊戰袍出戰男子組手84公斤以上級及男子團體組手項目。
 

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