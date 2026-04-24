十大中文金曲獎2026｜吳業坤得獎宣布離巢：最後一次以TMG歌手身份出席 曾自嘲5線歌手不滿發展？

「坤哥」吳業坤在2023年簽約TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG、前身星夢娛樂）成為一哥後，但早前TMG推出賀年歌《迎春祝福樂年年》MV，身為「TMG一哥」的吳業坤卻「連影都冇」，更於TMG的官方歌手名單中被「除名」，結果惹來離巢之說。吳業坤早前承認今年和TMG完約，未來路向仍未決定，不過今日吳業坤出席港台十大中文金曲頒獎禮時，就親口表示「今晚是最後一次以TMG歌手身份出席」。

吳業坤宣布離開TMG

吳業坤憑《愛情求生案內書》一曲，得到十大中文金曲獎，今日他未有戴上眼鏡、穿上淺色西裝以新形象上台領獎，猜不到原來亦有新路向。他於表演時公布最新決定：「今晚是最後一次以TMG歌手身份出席，希望日後繼續唱歌給大家聽」。

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吳業坤自嘲5線歌手

早前吳業坤曾在社交平台，以「我都想知」來回覆網民「依家做獨立歌手係咪好難」的問題，早就埋下離開TMG的伏線；而之前有網民在社交平台上表示，希望找3、4線歌手：「如果穩（搵）個香港3、4線歌手去婚禮唱歌，係班親戚面前威下，10萬蚊得唔得？定係我痴人說夢話？」，當時吳業坤竟然上水表示：「5線得唔得？」，似乎對自己目前於樂壇的發展不甚滿意。

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