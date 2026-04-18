吳業坤日妻廣東話超流利令網民驚艷 濱口愛子拍片遊香港一原因感嘆：我都好想返日本

吳業坤（坤哥）的日籍太太濱口愛子（浜口愛子）自婚後定居香港，積極融入本地生活，近年更開設了YouTube頻道，分享在港的點滴。日前，她上載了一條影片，帶領觀眾遊覽香港，尋找春天限定的魚木花美景，片中她大晒流利廣東話，引來網民熱烈討論和讚賞。

吳業坤日籍老婆廣東話大躍進獲激讚

影片中，濱口愛子幾乎全程以廣東話與觀眾交流，發音標準，表達流利，令不少網民刮目相看。從她分享的留言截圖可見，網民紛紛大讚：「愛子D廣東話學得咁快，真係下過苦工」、「香港人調返轉頭學日文，都未必學得咁快咁好」，認為她的努力有目共睹，現在幾乎不用看字幕都能完全聽懂。

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濱口愛子尋找香港「花見」熱點

濱口愛子在片中表示，雖然近期是日本的櫻花季，令她好想回日本「花見（賞花）」，但她發現香港的春天原來亦有獨特的花海。她根據AI推薦，走訪了太子花墟公園及太子道西一帶，最後更登上大角咀的特色圓形天橋，欣賞被繁盛的魚木花樹包圍的壯觀景象。濱口愛子驚嘆：「估唔到香港嘅春天會有咁靚嘅花！」並分享指魚木花（Spider Tree）因花蕊長得像蜘蛛腳而得名，她更興奮地表示，之前跑馬拉松時也曾跑過這段路，又不時提及老公吳業坤，指要帶老公來賞花及拍照。

影片發佈後，除了讚賞她的語言能力，更有不少甜蜜留言，指吳業坤是全香港最幸福的男人，並寫道：「當你見到美麗的事物或者風景，第一個想起要帶他/她來的，就是你的最愛。坤哥肯定是愛子的最愛了！」

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濱口愛子曾於日本發展演藝事業

現年31歲的濱口愛子，來港前是日本的主持及電視藝人。她與吳業坤於2022年5月宣佈結婚，婚後愛子隨丈夫移居香港。雖然兩人曾因工作分隔兩地，但無損感情，如今愛子專心做幸福人妻，不時在社交平台分享與吳業坤的甜蜜日常。早前曾一度傳出懷孕喜訊，惟其後吳業坤已澄清是美麗的誤會，表示會先享受二人世界。如今濱口愛子用心經營YouTube頻道，與粉絲分享在港生活，看來已完全適應了新環境。

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