「坤哥」吳業坤TMG一哥夢碎？賀年歌MV離奇冇影 官方名單被刪走三字回應離巢傳聞

「坤哥」吳業坤在2023年簽約TVB旗下的TVB Music Group Limited（TMG、前身星夢娛樂）成為一哥後，推出過多首歌曲，今年年初在《萬千星輝頒獎典禮2025》上，憑《新聞女王2》中「馬家明」一角獲得「飛躍進步男藝員」，本來以為唱歌和演藝事業兩得意，但近日TMG推出賀年歌《迎春祝福樂年年》MV，身為「TMG一哥」的吳業坤離奇冇份，甚至連TMG的官方歌手名單亦已被「除名」，結果惹來離巢之說。

周吉佩及張與辰打頭陣出鏡率最高

在《迎春祝福樂年年》MV中，主力安排《中年好聲音》3輯的歌手參與，還有戴祖儀、《愛．回家之開心速遞》「風少」陳浚霆與及「路小小」羅毓儀拍攝，但出鏡率偏低，連「二哥」鄭俊弘亦冇影，歌曲由周吉佩及張與辰打頭陣，出鏡率最高兼獲安排企正C位，女歌手方面以黃博及李佳最多鏡頭，其他多為分組及群體鏡頭，以大堆頭營造墟冚及熱鬧氣氛。

相關閱讀：萬千星輝2025丨吳業坤獲飛躍進步男藝員 曾是樂壇紅人「偽毒」失民心 情定日妻加入港隊

吳業坤稱時間上未能配會參與

吳業坤其後回覆傳媒稱因為要準備新歌和巡迴演唱會，時間上未能配會參與，不過問到TMG的官方歌手名單已被「除名」，吳業坤只說：「唔講住喇！」吳業坤在2010年於TVB選秀節目《超級巨聲2》獲第五名出道成為歌手並簽約TVB成為旗下藝員，入行初期曾參與多個音樂節目、綜藝節目、旅遊節目、電視劇及電影等的演出，在2015年簽約「星娛樂」成為歌手，同年橫掃四台新人金獎，並於《2015年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》以新力軍金獎身分首奪「我最喜愛的男歌手」，與及憑《原來她不夠愛我》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。2016年於紅館舉辦首個個人演唱會，並於《2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》蟬聯「我最喜愛的男歌手」。

吳業坤初出道時以毒男形象走紅

吳業坤初出道時以毒男形象出暗戀、「做兵」主題的歌曲一度爆紅。但吳業坤後來不斷爆出花邊新聞，曾被指與麥明詩、前Super Girls成員Aka（趙慧珊）及Heidi、孫慧雪、龔嘉欣及吳若希等多位女星傳緋聞，被質疑「偽毒」。Aka曾在節目中坦言仍未放下舊情，更形容舊愛「好可愛、肥肥哋、戴眼鏡」，令外界揣測她所指的正是吳業坤。吳業坤在2022年突然宣布與日本女星濱口愛子結婚，婚後，濱口愛子更移居香港，吳業坤亦經常在IG大晒恩愛，他更曾稱當年結婚與太太對儀式一竅不通，難免發生爭拗：「女仔一世人都想做一次公主，乜嘢都想用真花，我哋男人就會實際啲，經協調後，最終選擇『半真半假』，好彩太太冇怨言，希望將來結婚周年，可以喺外國搞一個完全滿足到太太嘅婚禮。」

相關閱讀：兩屆歌王退出樂壇？轉跑道以呢個身份出戰國際舞台：決定再任性一次