施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波

施明今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，將於明天進行翌日大殮儀式，靈柩奉移富山火化場火化。今晚8時許，施明前夫李家鼎與孻子李泳豪一同離開靈堂。面對現場大批傳媒追訪，問及李泳豪太太林妤謙（Agnes）被拒入靈堂一事，李泳豪僅表示不作回應。記者再追問他與哥哥李泳漢的溝通情況，以及明天會否出席解穢酒，他同樣表示不回應，並表明不會出席解穢酒，父子二人隨後迅速登上座駕離開前往沙田麗豪酒店。

李泳漢與太太Conny拖手離開

在另一邊，施明的大兒子李泳漢則與太太Conny一同拖手離開，他雙手合十向在場傳媒致意，表示：「有心，多謝。」當被問到是否有邀請爸爸李家鼎和弟弟李泳豪出席明天的解穢酒時，李泳漢確認已發出邀請。然而，當記者進一步追問明天是否會再次拒絕弟婦Agnes到場時，他則未有作出任何回應，為家族不和的傳聞留下更多懸念。

相關閱讀：施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔

李泳豪妻Agnes靈堂外向奶奶施明鞠躬

這次家庭風波源於李泳漢早前曾透露，媽媽施明生前並不承認李泳豪的太太林妤謙（Agnes）為新抱，因此拒絕Agnes進入靈堂。為免引起衝突，李泳豪亦未有強逼哥哥，Agnes最終只能在靈堂外等候，簡單向奶奶鞠躬道別後，便先行獨自回家，未能送別奶奶最後一程。事件引發外界對李家鼎、李泳豪與李泳漢之間關係的持續關注。

相關閱讀：施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離

李家鼎日前炮轟大新抱搞是搞非

此外，李家鼎日前接受傳媒訪問時，亦罕有地公開炮轟大新抱、即李泳漢的太太Conny，直斥她「搞是搞非」，更形容她「人無三尺高，肚裏三把刀」，認為今天家庭關係之所以惡劣，Conny責無旁貸。李家鼎更傷感表示，因為大仔與新抱搞風搞雨，令他無法跟一生最愛的前妻施明好好道別。

相關閱讀：施明設靈丨黃夏蕙指施明與兩位新抱關係好 契仔李泳漢、李泳豪絕不會為遺產對簿公堂