施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離

資深藝人施明今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，施明與前夫李家鼎（鼎爺）的長子李泳漢，與弟弟李泳豪夫婦的不和事件成為熱話。李泳豪的太太林妤謙（Agnes）不僅署名的花圈被棄於後樓梯，到場後更被拒諸門外，只能在靈堂外向奶奶施明遙寄哀思。 在眾多前來致祭的親友中，黃霑與華娃的長子黃宇瀚亦罕有露面，低調送別表姐施明，較早前其妹黃宇詩也有到場。他未有接受傳媒訪問，逗留片刻後便匆匆離去。

黃宇瀚2年前曾受訪談及亡父黃霑

黃宇瀚向來低調，最近一次公開受訪已是2024年，當時他接受TVB特備節目《一代鬼才黃霑》，紀錄黃霑逝世20周年。黃宇瀚當時談及對爸爸的感覺，他曾坦言，年少時曾因父母離異而對父親有過恨意，加上自小被稱為「霑仔」，活在父親巨大的光環下，令他一度感到抗拒，甚至不願向外界透露自己是黃霑的兒子。不過，隨著年歲漸長，他慢慢理解並接受了這個身份。

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黃宇瀚投身廣告營銷行業

作為「鬼才」黃霑的長子，黃宇瀚繼承了父親的聰敏，並走出一條屬於自己的路。他與父親、祖父三代都就讀喇沙書院，他中三後便遠赴海外升學。90年代中期，黃宇瀚看準時機回流香港，投身廣告營銷行業，成為香港數碼媒體的先驅者之一。踏入千禧年代，他更創立KOL公司，簽下YouTuber進行產品推廣，盡顯其商業觸覺。其後，他曾短暫轉往上海發展，回港後曾加入Next Mobile。

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黃宇瀚回港定居父子破冰

在家庭方面，黃宇瀚亦深受父親黃霑的影響。他曾透露，父親一直鼓勵他終身學習和大量閱讀，這份好學精神已融入他的骨子裏。雖然父子關係曾因父母離異而一度疏遠，但自他回港定居後，二人曾一同居住，讓關係得以破冰，變得亦師亦友。黃宇瀚形容父親「心地好、好大方」，而他自己也將這份對家族的重視傳承下去，表示會待16歲的女兒對爺爺黃霑的生平與文化遺產有更多認識後，才安排她出國留學。

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