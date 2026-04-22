陳庭欣豪門夢碎翻撻舊愛？風騷嘟嘴賀生日成焦點 翟威廉曾自爆擁多名性伴侶

38歲前港姐冠軍陳庭欣（Toby）去年底與「十億富商」楊振源（Benny）的8年情斷，豪門夢碎後回復單身。感情動向備受關注的她，近日竟驚喜現身緋聞前男友翟威廉的生日派對，二人在分手多年後罕有同框，Toby更在派對上風騷嘟嘴，表現極度投入，引發外界對他們復合的無限聯想。

陳庭欣成翟威廉慶生焦點

回復單身後的陳庭欣，生活過得有聲有色，除了獲好友林盛斌（Bob）介紹城中筍盤，亦積極投入社交生活。近日翟威廉於IG鋪出照片，驚見舊愛陳庭欣現身為他慶祝生日。從照片中可見，雖然現場有多位美女，但站在後排的陳庭欣依然是全場焦點，她對着鏡頭展露燦爛笑容，更興奮得嘟起嘴，看起來非常享受派對氣氛，絲毫不因「前度」身份而尷尬，大方得體的舉動反而更讓復合傳聞甚囂塵上。

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陳庭欣曾指「看不到將來」

回顧兩人的感情往事，陳庭欣與翟威廉於2011年因合作而撻着，但兩人愛得低調，地下情維持了約5年，至2017年宣布分手。據悉，當年分手原因主要是雙方對未來沒有共識，陳庭欣曾坦言在關係中「看不到將來」。

翟威廉自爆擁多名SP

而翟威廉分手後，曾公開承認自己擁有超過10年的「性伴侶（SP）」生活，數量更遍及日韓。這番驚人言論當時震驚全城，雖然他強調這是在單身狀態下的個人選擇，但不少人猜測，他這種開放的感情觀，或許就是當年讓一心追求穩定關係的陳庭欣心淡，最終導致分手的導火線。如今兩人在敏感時刻再度同框慶生，也讓外界好奇，這對昔日情侶是否有望盡釋前嫌，重燃愛火。

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