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陳庭欣獲街坊送上關心 回復單身工作大增 談擇偶進度：未有時間見面

影視圈
更新時間：16:15 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-14 HKT

陳庭欣(Toby)以「星級大使」身份到灣仔出席「第29屆全港廚師精英大匯演」，支持廚師及小朋友，她表示家中愛寵也好似小朋友，經常要帶去門放電，單身的她笑言想生小朋友也未有合適人選，問到是否已與林盛斌介紹的對象見面？她指未有時間，除了打球外每日都忙於工作，早前更到外地出差，前日才有時間與父母食飯。陳庭欣指最近接了很多慈善活動工作，笑言想幫她牽姻緣的不止林盛斌，好多人都為她緊張，每個活動都有人問為她介紹對象，走在街上也有街坊關心，她笑言有兒子、孫仔都可以介紹。

陳庭欣怕運動時展現太真實一面

陳庭欣表示也將容串林盛斌主演的劇集，未知會否與他有對手戲，笑言怕對方追問她選擇得如何，笑言現在只選擇工作。她更為此重拾打拳，向同門的師弟學習，問何不把握時間約對象打拳或打球？陳庭欣笑言運動時間很私人，會展現太真實的一面，影響到第一印象，說不定有對象喜歡最真實的她？陳庭欣笑言可考慮。陳庭欣指最近工作變多，拍劇外也接了廣告工作，因此要專注於工作，問到是否行運？她表示不迷信，但回復單身後工作的確變多，可能與感情狀態有關，加上最近是司儀工作較多的季節，也有帶挈。

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