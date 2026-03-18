「TVB新一代Job后」超性感吸金 彎腰鞠躬盡騷豐滿上圍 打扮進取誓覓「第二春」

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby），自去年與坐擁10億身家的富商男友楊振源（Benny）結束8年情後，生活重新出發。單身後的她積極擴大社交圈子，穿得超進取增加人緣，桃花與事業齊齊開運。近期她擔任活動司儀時，以一身超性感戰衣示人，火辣指數爆燈，盡顯單身貴族的自信魅力。

陳庭欣彎腰鞠躬騷豐滿身材

陳庭欣早前在網上預告，自己一日之內會在電視上出現六次，從主持到劇集，曝光率極高，簡直就是「TVB JOB后」，最近她就為一個馬年春茗晚宴擔任司儀。陳庭欣化上精緻妝容，顏值極高，而身上那件超低胸的深藍色閃片晚裝更是全場焦點。吊帶V領設計將她白滑的香肩和鎖骨表露無遺，更完全突顯了她極之豐滿的傲人上圍，性感誘人。在台上，陳庭欣表現專業，笑容滿面，而在她一個彎腰鞠躬向觀眾致謝時，豐滿上圍更幾乎完全暴露於鏡頭前，畫面極其震撼，火辣身材一覽無遺，令人讚嘆她保養得宜。

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陳庭欣彎拜狐仙

自從與拍拖8年的楊振源分手後，陳庭欣由九肚山愛巢搬回黃大仙的蝸居。不過，她身邊的朋友都對她愛護有加，特別是「金牌媒人」林盛斌（Bob）更公開表示要為她介紹男朋友。早前，林盛斌便帶同陳庭欣去拜狐仙，為即將來臨的馬年祈求良緣，片中可見陳庭欣誠心跪拜，唸足108次經文，態度極之虔誠。

陳庭欣結識匹克球場主

林盛斌亦已為她介紹男士，其中一位是匹克球場主，正好與近期愛上打匹克球的陳庭欣有共同話題，兩人更已在一個活動午宴上見過面。雖然覓得男友形勢大好，但陳庭欣坦言並不心急：「始終都咁多年嘅時間，係需要少少多啲嘅日子，去淡化一下自己。」

陳庭欣靜下來心情仍然低落

儘管在人前總是展現堅強樂觀的一面，但陳庭欣亦承認，情傷未完全癒合。她表示：「有時自己一個人靜落嚟，或者我有同佢（前度）溝通嘅時候，個情緒會係down返啲。」她坦承，身邊的閨密都知道她有時候是在「扮冇事」，幸得她們的陪伴，讓她感到非常溫暖。

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