陳庭欣回應獲Bob介紹男士 與對方合眼緣多共同話題 阮浩棕無桃花運未試過被女生追求

慈善節目《博愛歡樂傳萬家》將於本月21日在電視城舉行，擔任司儀的陳庭欣（Toby）、阮浩棕、陳懿德及黃健東聯同一眾演出嘉賓戴祖儀（Joey）、太極、鍾舒漫、車婉婉、柯雨霏、胡子貝等，今日（13日）出席記者會，分享演出項目。

Toby對男士印象很好

身為司儀界師姐的Toby，指曾經在慈善節目跟阮浩棕合作過，對方在「萬千星輝頒獎典禮」奪得「飛躍進步男藝員獎」，所以毋需跟對方教路，更大讚對方高大靚仔，但染金頭髮。阮浩棕則笑謂人到中年先要反叛，當笑問她是否不喜歡反叛男生，Toby笑言自己試過。提到林盛斌（Bob）透露Toby正與由他介紹的一位男士約會及保持聯絡。Toby笑指獲得這位男士邀請聚餐見面，印象亦很好，外貌也合眼緣。談到兩人可有下文，Toby指對方跟自己也對匹克球有共同興趣，雖然對方不會打，但會開設匹克球場，所以大家會有好多共同話題。

阮浩棕暫時專注工作

回復單身的阮浩棕，談到可需Bob為他介紹女生。阮浩棕笑指Bob為女藝人介紹男生居多，Toby即謂若然介紹女生給阮浩棕成功的話，就是第一名。不過阮浩棕坦言暫時專注工作為先，又自認一向沒有桃花運，未試過被女生追求。