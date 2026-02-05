陳庭欣回復單身打扮勁進取  超低胸戰衣打波俯身一覽無遺  超熱褲擺高難度甫士險走光

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby），去年底宣布與拍拖8年、坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，回復單身的Toby並未因此陷入頹廢，反而活得更精彩，近來全情投入匹克球運動，狀態大勇，更揚言要考取教練牌，積極開展人生新一頁。陳庭欣更以超性感的裝扮到球場打波，不少網民都指眼前一亮。

陳庭欣性感打扮考教練牌？

分手後的陳庭欣容光煥發，笑容滿面，渾身散發著健康活力。她頻頻在社交平台分享球場上的英姿，其性感進取的運動裝束更成為網民焦點。從圖片中可見，其中一套紫色Bra Top配上同色系超短褲的造型，完美凸顯了她豐滿而緊實的超Fit身材，在球場上揮灑汗水時，顯得非常熱血，魅力四射。

陳庭欣熱褲短得無可再短

另一套全黑緊身戰衣同樣吸睛，其短褲可謂「短得無可再短」。當陳庭欣手持球拍，半跪在球場上擺出專業甫士時，一雙修長美腿一覽無遺，而短褲太短亦陷於走光邊緣，性感指數爆燈，健美體態展露無遺，可見她為操練下了不少苦功。

陳庭欣無意雪卵

對於八年情未能開花結果，陳庭欣坦言分開不代表是浪費青春，認為當雙方想法不同時，分開是更好的選擇。至於外界關心的「雪卵」問題，她則果斷拒絕，認為找到一個真正能溝通和相愛的人，遠比盲目追求生育保障來得更實際。她透露未來擇偶條件與身家無關，更再次澄清前度的身家並無外界所傳的十億，她強調：「我希望佢係會鍾意小動物。」

陳庭欣農曆新件後脫單？

單身後的陳庭欣不愁沒有追求者，她早前透露已獲好友Bob林盛斌「找數」，為她介紹新朋友。她表示多謝對方言出必行，自己不抗拒認識新朋友，但詳情仍有待安排，預計會在農曆新年後見面。

