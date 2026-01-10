陳庭欣爆分訊後收海量慰問訊息 堅拒與「小鮮肉」曾錦燊交往 : 喜歡大過我 感謝Bob幫忙覓另一半望成功找數

陳庭欣（Toby）早前宣佈與拍拖八年的彩豐行老闆楊振源（Benny）分手，《東周刊》今期爆出Toby分手後已搬離昔日的3000呎九肚山愛巢，並搬至黃大仙500呎蝸居，又指她分手後與《東張西望》的爆肌「小鮮肉」主持曾錦燊近期過從甚密。

陳庭欣曾想過50個交代版本

昨晚（9日）陳庭欣出席「TVB職藝員新春盤菜宴」時表現輕鬆，她坦言正式公開講完後確實是輕鬆了，因事情發生後認為最難處理的是要跟家人及大家交代，她指事前想了五十個版本，但最後原來很輕鬆地講出來就可以。陳庭欣指公布分訊後收到海量訊息，甚至乎連很多年沒有聯絡的小學同學也傳訊息給她慰問，而且更叫她加油，陳庭欣表示分手並不是特別困難的事情，只是不知道為什麼這一次大家特別關心自己，不過仍然感謝大家。有指她跟Benny的分手其中一個原因是因為男方多年來不乏桃色新聞的同時，對女色亦毫不避忌，陳庭欣說：「一齊咗咁耐，唔係得一個原因咁簡單，呢啲留返俾我同佢自己，最主要嘅係大家諗法三觀不一樣，呢啲都係佢自己私人事。」

陳庭欣認與前度仍有溝通

對於被指大屋搬細屋，陳庭欣表示覺得住哪裡或哪一區，是大還是小，座向在哪裡，其實都沒有所謂，最重要是住得舒服及開心，現在也有一個地方可以照顧寵物，最重要的是希望牠們能乖乖地不要騷擾到鄰居。問到居住上是否已習慣？她說：「冇話習唔習慣，因為都係我屋企，係我本身嘅物業。」問到是否已將所有東西搬回家中？她指始終兩人一起時間不短，不可能用八個星期甚至八個月可以釐清現實或是情感上的事情，也不會很簡單就可以處理所有事，但時間能夠沖淡和治愈一切，而現在兩人也有溝通：「唔一齊唔需要反晒面，（有挽救過？）我哋兩個都冇，上次都講得好清楚，了解個狀況係去到咁。」她指經歷過今次之後，現在的擇偶條件是找一個有共同的價值觀，不止只是講我愛你，一個發生任何事也要等你或了解你的人是最重要，不過她坦言一定不會是《東張西望》的「小鮮肉」曾錦燊，她指跟對方已認識了很久：「佢係一個一時好勤力，但一時又唔係好勤力嘅小伙子，所以啲監製知我同佢friend，就叫我去鞭策佢，（唔鍾意啲細過你嘅？）如果要加多一個擇偶條件，我係會喜歡大過我。」

陳庭欣收3級留言及不雅照

林盛斌早前在頒獎禮公開指今年只會幫她找男友，而且身家還要20億起跳，陳庭欣笑言對方講得很大：「我相信Bob爺身邊所有朋友全部都好有份量，（放心交俾佢？）我好感謝Bob爺幫忙，仲要喺公開場合講，大家都會搵佢，希望佢會找數，但緣份呢啲嘢要睇吓囉，佢介紹啲朋友俾我識梗係好啦，唔係一齊都係識多個新朋友，我又唔會特別話好寄望，同埋呢一刻我都未ready，但聽到有個咁嘅朋友同你講係開心嘅。」問到現在是否有人追？陳庭欣表示全部都是朋友，不過分訊公開之後，就有做地產的網民傳訊息給自己，指用了她的新聞吸了很多流量，所以叫她以後買樓賣樓要找他，又有不認識的人傳性器官照片給她之餘，更有三級留言，亦有人跟她分享自己分手經歷，笑指多過《東張》報料。