陳庭欣感情隨時有着落？Bob林盛斌真找數介紹筍盤 Toby稱可以識個新朋友：其他嘢冇特別去諗

現年38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年屢傳婚訊，可惜最後「婚」訊變「分」訊，陳庭欣去年年底宣布與楊振源分手，8年前玩完。陳庭欣曾表示兩人「因了解而分手」，當中不涉及第三者，她又指兩人的三觀並非一樣，但其中並不是指結婚：「其實我發現我哋都冇乜點坐低傾，好似大家就已經知道咗『就咁行啦』，即係你去到嗰個位，大家就明㗎啦，唔需要特別仲要坐講。」

Bob林盛斌已經為陳庭欣找數

Bob林盛斌曾在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪「最佳男主持」後，公開承諾幫陳庭欣搵男友：「出年我就同你搵男朋友，我咩都唔做淨係招呼你。」陳庭欣曾笑言對方講得很大：「希望佢會找數，但緣份呢啲嘢要睇吓囉，佢介紹啲朋友俾我識梗係好啦，唔係一齊都係識多個新朋友，聽到有個咁嘅朋友同你講係開心嘅。」原來Bob林盛斌已經找數！

陳庭欣表示收到Bob林盛斌的訊息

陳庭欣表示上星期收到Bob林盛斌的訊息：「佢話：『喂得唔得閒呀，呢個幾好喎，約出嚟食飯啦！』我都好多謝佢，我話：『有時間都可以識個朋友』，但其他嘢冇特別去諗得多，但阿Bob真係言出必行。」不過陳庭欣稱未知詳情，可能過完農曆新年後才再約。陳庭欣多年來被稱為「十億女友」，問到將來另一半是否要有十億身家，她說：「我又要再重複講，佢本身都冇十億，解釋咗好多次，都冇人聽我講，所以嗰個數字唔係一個擇偶嘅條件，其實要搵一個真係能夠去溝通囉，如果你話我真係要加少少嘅要求或條件，我希望佢係會鍾意小動物。」對於八年情未能開花結果，有人指她是浪費青春，陳庭欣反而覺得不能這樣計算：「一段感情唔可以用八年或八個月十八年咁樣計，如果有一刻我哋雙方面都決定咗或者咁樣有唔同諗法，我覺得咁樣仲好。」

陳庭欣否認與《東張西望》的曾錦燊拍拖

回復單身後，陳庭欣被《東周刊》爆出已由九肚山愛巢搬至黃大仙500呎蝸居，又指她分手後與《東張西望》的爆肌「小鮮肉」主持曾錦燊近期過從甚密，陳庭欣表示覺得住哪裡或哪一區，是大還是小，座向在哪裡，其實都沒有所謂，最重要是住得舒服及開心，現在也有一個地方可以照顧寵物，最重要的是希望牠們能乖乖地不要騷擾到鄰居，不過始終兩人一起時間不短，不可能用八個星期甚至八個月可以釐清現實或是情感上的事情，也不會很簡單就可以處理所有事，但時間能夠沖淡和治癒一切，而現在兩人也有溝通：「唔一齊唔需要反晒面，（有挽救過？）我哋兩個都冇，上次都講得好清楚，了解個狀況係去到咁。」陳庭欣否認與《東張西望》的曾錦燊拍拖：「佢係一個一時好勤力，但一時又唔係好勤力嘅小伙子，所以啲監製知我同佢friend，就叫我去鞭策佢，我係會喜歡大過我。」

