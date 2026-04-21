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52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-21 HKT

現年52歲的「凍齡女神」蔡少芬，近年將事業重心轉往內地，在綜藝節目中大受歡迎，人氣持續高漲。一向樂於在社交平台分享生活點滴的她，日前於小紅書上載了一輯全新靚相。照片中，蔡少芬身穿一襲精緻的露肩碎花長裙，配上典雅的珍珠首飾，無論是安坐於古典名車內，還是倚靠牆邊，都散發出濃濃的女神氣質。最讓網民驚嘆的是，在專業鏡頭下，她的皮膚白滑緊緻，臉上幾乎看不見一絲皺紋，彷彿歲月從未在她身上留下痕跡，完美狀態引來無數讚賞。

路人鏡頭曝露蔡少芬真實外貌

然而，正當大家沉醉於女神的「不老神顏」時，一位網民的帖子卻引發了熱議。該網民興奮地分享了偶遇蔡少芬的經歷，並附上了一張與女神的自拍合照。照片中，蔡少芬親切地望向鏡頭，面帶微笑並舉起V字手勢，盡顯親民一面。不過，在路人沒有任何美顏濾鏡的「原生相機」下，蔡少芬的真實外貌與她自己分享的精修圖出現了明顯落差。在這張偶遇照中，她眼角及臉頰的細紋和法令紋變得清晰可見，膚色亦不如自拍照中那般白皙透亮，被網民質疑她P圖過度。

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蔡少芬愛買磚頭保值手持2億物業

蔡少芬老公張晉去年在節目中自爆因突發心臟病緊急送院，經檢查後發現血管堵塞近80%，情況危急，需即時進行支架手術。自此蔡少芬坦言更珍惜與丈夫相處時間。此外，她也曾透露自己掌握家中財政大權，不僅丈夫張晉將所有收入上繳，眼光獨到的她更鍾情「買磚頭」投資，據指在香港手持至少9個物業，市值估計高達2億港元，名副其實是圈中隱富婆。

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