Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

52歲娛圈樓后驚爆婚後忍足18年？曾過「喪偶式」婚姻 男星老公去年突發心臟病險死

影視圈
更新時間：16:20 2026-01-13 HKT
發佈時間：16:20 2026-01-13 HKT

蔡少芬（Ada）與張晉（Max）於2008年結婚，婚後積極造人，誕下兩女一子，自張晉發展越來越好，二人搣甩女尊男卑閒言，近年被視為娛樂圈模範夫妻。蔡少芬昨日（12日）在微博分享一輯與老公張晉的新合照，慶祝結婚18周年。

蔡少芬曾過「喪偶式」婚姻

蔡少芬過往與老公張晉出PO，不時打情罵俏，又曾在網上頻道節目自揭婚姻現暗湧，試過因疫情遇上封城，與老公分隔兩地，要獨自照顧三個仔女，令蔡少芬一度情緒崩潰流淚無數次。蔡少芬昨日出PO慶祝結婚18年，又爆料：「今日係我們兩公婆互相忍了對方18年」。

相關閱讀：視后蔡少芬晒全家福為細仔慶生！兩餅印女兒神基因曝光顏值達女神級 星味爆燈可原地出道

雖然蔡少芬老公張晉也有轉發太太的微博，二人的合照有擁抱、張晉親吻蔡少芬額角等，對於蔡少芬稱「互相忍對方18年」，張晉未有不滿，更留言冧妻：「愛是恒久忍耐」。吸引不少網民留言：「越來越有夫妻相」、「把忍耐發到極致吧！祝永遠幸福」、「你們倆要永遠幸福下去啊」等。

蔡少芬傳持有價值約2億物業

張晉去年在節目中，曾自爆因突發心臟病緊急送院，蔡少芬一度交代老公病情，經電腦斷層掃描後，發現有血管堵塞近80%，要即時做安裝支架手術。蔡少芬經歷差少少做寡婦後，更珍惜與張晉的感情。蔡少芬又曾自揭掌握家中財政大權，老公張晉將所有金錢上繳給她，加上蔡少芬愛買磚頭，據指在香港最少持有9個物業，估計市值約2億。

相關閱讀：蔡少芬罕談家中財產狀況  爆家族一人盡掌財政大權  中港持逾10物業封「娛圈樓后」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
2小時前
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
崔碧珈情緒崩潰受辱爆喊 友人撐：性方面好保守 《東周刊》獨家爆大隻佬Rocky真面目
即時娛樂
6小時前
00:53
天水圍嘉湖山莊7旬翁向妻淋液後服藥 波及女友人 3人俱送院
突發
4小時前
換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 一文睇清最新安排 1.27起可網上預約
00:56
換新鈔2026｜滙豐中銀渣打2.3起可兌換新鈔 一文睇清最新安排 1.27起可網上預約
投資理財
3小時前
何伯何太涉互毆案，兩人申法援均遭拒，押後3月17日再訊。
01:29
何伯何太涉互毆案 兩人申請法援均遭拒 押後3.17再訊
社會
3小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
巴士扣安全帶世紀難題？網民「誇張教學」鬥法「一秒神技」 集思廣益拆解實際挑戰｜Juicy叮
時事熱話
5小時前