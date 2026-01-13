52歲娛圈樓后驚爆婚後忍足18年？曾過「喪偶式」婚姻 男星老公去年突發心臟病險死

蔡少芬（Ada）與張晉（Max）於2008年結婚，婚後積極造人，誕下兩女一子，自張晉發展越來越好，二人搣甩女尊男卑閒言，近年被視為娛樂圈模範夫妻。蔡少芬昨日（12日）在微博分享一輯與老公張晉的新合照，慶祝結婚18周年。

蔡少芬曾過「喪偶式」婚姻

蔡少芬過往與老公張晉出PO，不時打情罵俏，又曾在網上頻道節目自揭婚姻現暗湧，試過因疫情遇上封城，與老公分隔兩地，要獨自照顧三個仔女，令蔡少芬一度情緒崩潰流淚無數次。蔡少芬昨日出PO慶祝結婚18年，又爆料：「今日係我們兩公婆互相忍了對方18年」。

雖然蔡少芬老公張晉也有轉發太太的微博，二人的合照有擁抱、張晉親吻蔡少芬額角等，對於蔡少芬稱「互相忍對方18年」，張晉未有不滿，更留言冧妻：「愛是恒久忍耐」。吸引不少網民留言：「越來越有夫妻相」、「把忍耐發到極致吧！祝永遠幸福」、「你們倆要永遠幸福下去啊」等。

蔡少芬傳持有價值約2億物業

張晉去年在節目中，曾自爆因突發心臟病緊急送院，蔡少芬一度交代老公病情，經電腦斷層掃描後，發現有血管堵塞近80%，要即時做安裝支架手術。蔡少芬經歷差少少做寡婦後，更珍惜與張晉的感情。蔡少芬又曾自揭掌握家中財政大權，老公張晉將所有金錢上繳給她，加上蔡少芬愛買磚頭，據指在香港最少持有9個物業，估計市值約2億。

