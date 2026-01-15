Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡少芬與老公張晉慶祝結婚18周年 上載健身相曬「老鼠仔」：幾時可以大隻過你？

影視圈
更新時間：19:15 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-15 HKT

視后蔡少芬早前與同是女神級的朱茵、以及新科視帝黃宗澤等合作邵氏新劇《華麗背後》，在拍攝初期，蔡少芬驚爆老公同遊新加坡時因家族性心臟病時險死，但未有影響到她的工作安排，劇集早前如期煞科，蔡少芬亦回到家人身邊，更與老公張晉齊齊慶祝結婚18周年，幸福美滿羨煞旁人，而張晉的臉色亦健康飽滿。

張晉去年心血管嚴重阻塞險死

身為女藝人，蔡少芬一向都有運動習慣，私下最愛就是孖老公張晉齊齊運動，蔡少芬在社交平台上載二人齊齊健身的相片，見到她與老公張晉齊齊曬「老鼠仔」，更寫道：「別再問我為什麼那麼瘦‥我有下苦功的，什麼時侯我可以俾（比）你大隻？」去年身體出現警號的張晉，估計劇烈運動前都要先得太太批準，見到他已重新操得弗爆身型，推胸時更展現強勁三頭肌，手臂線條十分明顯，相信身體亦回復到健康狀態，一向有運動習慣的他，難以想像去年心血管嚴重阻塞險死的遭遇。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
2小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
7小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前