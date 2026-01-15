蔡少芬與老公張晉慶祝結婚18周年 上載健身相曬「老鼠仔」：幾時可以大隻過你？

視后蔡少芬早前與同是女神級的朱茵、以及新科視帝黃宗澤等合作邵氏新劇《華麗背後》，在拍攝初期，蔡少芬驚爆老公同遊新加坡時因家族性心臟病時險死，但未有影響到她的工作安排，劇集早前如期煞科，蔡少芬亦回到家人身邊，更與老公張晉齊齊慶祝結婚18周年，幸福美滿羨煞旁人，而張晉的臉色亦健康飽滿。

張晉去年心血管嚴重阻塞險死

身為女藝人，蔡少芬一向都有運動習慣，私下最愛就是孖老公張晉齊齊運動，蔡少芬在社交平台上載二人齊齊健身的相片，見到她與老公張晉齊齊曬「老鼠仔」，更寫道：「別再問我為什麼那麼瘦‥我有下苦功的，什麼時侯我可以俾（比）你大隻？」去年身體出現警號的張晉，估計劇烈運動前都要先得太太批準，見到他已重新操得弗爆身型，推胸時更展現強勁三頭肌，手臂線條十分明顯，相信身體亦回復到健康狀態，一向有運動習慣的他，難以想像去年心血管嚴重阻塞險死的遭遇。

