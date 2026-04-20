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金像獎2026｜周潤發竟撞樣KFC上校？網民：爭桶家鄉雞  發哥賣樓賺逾3百萬傳手持10億物業

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-20 HKT

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿落幕，國際巨星「發哥」周潤發擔任頒獎嘉賓，成為全晚焦點之一。現年70歲的發哥狀態極佳，他身穿一襲純白色雙排扣西裝，配上一頭整齊亮麗的銀髮，加上親切的笑容和風趣幽默的談吐，盡顯瀟灑型格，完全看不出歲月的痕跡。

周潤發撞樣KFC上校

然而，發哥當晚的經典造型卻被網民發現意外「撞樣」，與連鎖快餐店KFC的肯德基上校極為相似。有網民將發哥在台上的照片與KFC上校的官方肖像並列對比，更將一桶家鄉雞Key到發哥手上，可見兩人同樣是銀髮、白色西裝，甚至連優雅的氣質都如出一轍。

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「發哥就係爭桶家鄉雞」

這個有趣的發現隨即在網上引發熱烈討論，不少網民留言大讚發哥「70歲都咁型得唔得架」、「又高又型，佢年紀頭髮仲密過我」。其中一則抵死留言「我睇個時就係覺得發哥係爭桶家鄉雞」更是引來大量網民讚好，笑指發哥只要手上拿著一桶家鄉雞，便能完美化身KFC代言人，話題令網民忍俊不禁。

周潤發賣樓勁賺近400萬

發哥不僅在幕前精神Sharp醒，在投資方面同樣獨具慧眼。近日市場消息傳出，發哥成功將持貨長達31年的西半山堅道嘉景臺一個中層三房單位，以750萬港元售出。據悉，該物業由發哥夫婦於1995年以392萬元購入，是次易手帳面大賺358萬元，物業升值接近一倍，可見其投資眼光之精準。

周潤發手持逾10億物業

事實上，發哥向來是圈中著名的「樓王」，有傳他手持的物業及地皮總市值超過10億港元，遍佈山頂、九龍塘及西貢等地。雖然發哥近年鮮有物業買賣，但這次相隔近16年再度出貨，依然獲利甚豐，足證其「賺錢同個樣一樣咁Sharp醒」。

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