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周潤發罕有駕車被「捕獲」 返九龍塘逾億元獨立屋 傳擁10位數身家享受「貼地」生活

影視圈
更新時間：20:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-17 HKT

周潤發（發哥）向來以生活貼地，除了經常外出跑步、出入街市、幫襯平民食店外，更不時被網民在公共交通工具上捕獲，親民表現獲讚揚。近日有網民在社交平台分享影片，罕有地拍到周潤發親自駕駛私家車，駛入其與太太陳薈蓮居住位於九龍塘金巴倫道的獨立屋，引起網民熱議。

周潤發低調出入

從影片所見，周潤發的座駕是一輛型格十足的全黑色車輪，此款車擁有流線型的車身，以黑色玻璃遮擋車內面貌，配上全黑輪圈，整體感覺顯得低調，似乎是避免遭到他人打擾。

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周潤發與太太居住的九龍塘獨立屋，是名人聚居地，已故武打巨星李小龍的故居亦曾坐落附近。周潤發夫婦所住的金巴倫道單號獨立屋，面積達3,067平方呎，早於1990年以1,470萬元購入。有指經過逾30年的升值，獨立屋的市價曾估值約2億元，升值近15倍，有估計現時的價值甚至高達3億元。

周潤發香港多物業

周潤發除九龍塘的獨立屋外，有指其財力不容小覷，持有的8個物業及一塊地皮，分佈在山頂、九龍塘、太子、西貢等地，總市值超過10億元。周潤發於2010年以1.28億元購入山頂陽光花園的獨立屋，曾創下屋苑呎價新高紀錄。據資料顯示，該物業實用面積為2547平方呎，附有面積2000平方呎的花園，以及700平方呎的天台，坐擁南區海景。周潤發購入多年從未自住或放租，卻曾於2022年以2.2億元放售，閒置兩年後，於2024年減至1.95億元，惟至今未有成交紀錄。 

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