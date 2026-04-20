張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非

現年61歲、五度奪得香港電影金像獎影后的國際巨星張曼玉（Maggie），近年已淡出影壇，過著寫意的半隱居生活。去年她罕有地開設小紅書帳號，與粉絲分享田園日常，盡顯親民一面。近日，久未公開露面的張曼玉現身北京出席商業活動，其最新狀態立即成為全城焦點，尤其她的樣貌變化，引起網民兩極熱議。

張曼玉出席活動衣衫價值不菲

活動當日，張曼玉以一身時尚的純白造型亮相。她身穿一件價值約29,000人民幣的米白色短款外套，配襯同品牌價值約15,700人民幣的闊腳長褲，造型簡約而不失高貴，盡顯其作為國際巨星的氣場與品味。剪了一頭清爽黑色短髮的她，在活動中精神奕奕，全程笑容滿面，舉手投足間依然散發著獨有的巨星風采，氣質絕佳。

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張曼玉蘋果肌嘴唇成焦點

儘管年過花甲，張曼玉的狀態依然大勇，但她臉上的變化卻意外成為網民討論的焦點。在現場照片中，張曼玉的臉部顯得相當緊緻，不過有網民認為她的蘋果肌異常飽滿，表情略為僵硬，與過往自然優雅的形象有所出入，另外亦有網民指張曼玉的嘴唇明顯較以往厚，「往日的櫻桃小嘴不見了」。

張曼玉「五官已經徹底分離」？

網上隨即湧現大量評論，有網民直言：「我的曼神咋臉也有點怪怪的感覺啊」、「五官已經徹底分離了」，認為她的臉上有明顯的「斧鑿之痕」，懷疑她接受了醫美療程。更有網民表示：「希望她以後不要去弄那些了，還是喜歡她以前自然的樣子」。

張曼玉容貌成焦點

然而，亦有大批粉絲力撐偶像，認為以61歲之齡能維持如此狀態已相當不易。「到了這年紀已經好美」、「氣質很好」，他們讚揚張曼玉的勇氣與魅力，並認為明星為了上鏡而進行適度的保養，是可以理解的。事件在網上引起激烈討論，再次證明張曼玉的巨星地位，一舉一動都備受關注。

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