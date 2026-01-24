「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年

現年61歲、五度奪得香港電影金像獎影后的國際巨星張曼玉（Maggie），近年已淡出影壇，過著寫意的半隱居生活。去年她開設小紅書帳號，與粉絲分享她在法國波爾多（Bordeaux）的田園日常。近日，她再度更新影片，展示了洗盡鉛華、享受簡樸農家樂的真實一面，而她的最新狀態就意外掀起熱烈討論，更有網民指出她「嘴部比之前自然」，疑似認為她曾做過醫美。

張曼玉樸素採無花果

在最新發布的「Bordeaux Diaries - Picking Figs」影片中，張曼玉身穿黑色連帽風褸、牛仔襯衫配搭軍綠色長褲，一身樸實無華的裝扮，在微雨中興致勃勃地採摘新鮮的無花果。影片中她皮膚緊緻，雖然已年屆61，但精神飽滿，笑容燦爛，流露出的滿足感和少女般的雀躍，似乎極度享受當下的田園生活。

張曼玉笑容燦爛如少女

張曼玉一邊採摘，一邊對著鏡頭分享：「這個我會回家做果醬」、「做農夫真辛苦！」為了摘到高處的果實，她更搬來梯子，爬上爬下，所有工作親力親為。她雀躍地展示滿滿一籃的「戰利品」，並笑說因為無花果「自然就很甜」，所以做果醬時「不需要放太多糖」。從影片到她的文字分享，都能感受到她發自內心的快樂。

張曼玉「嘴部比之前自然多了」？

張曼玉的凍齡狀態讓不少網民驚嘆，認為她即使年過花甲，風采依然。有眼尖的網民更留言指她「嘴部比之前自然多了」，似乎在暗示她早前或因醫美而顯得稍為僵硬的面部表情，如今已隨著時間回復自然，讚美她現在的模樣「自然就是美」，但這個評論疑似被刪除。

張曼玉情路坎坷

儘管事業成就輝煌，張曼玉的感情路卻相當坎坷。導演王晶曾提及她的幾段戀情，包括與韓國髮型師Mark Kim、導演爾冬陞的戀情，以及一段因美籍男友公開情書而讓她難堪的關係。然而，最讓她受傷的，莫過於與馬來西亞商人宋學祺的一段情。據指，張曼玉在1993年與宋學祺相戀，並在對方生意困難時，拿出千萬積蓄支持。可惜最終不僅投資血本無歸，男方更移情別戀，令她人財兩失。

張曼玉曾跟法國導演離婚

其後，張曼玉在1996年與法國導演奧利華·阿薩耶斯（Olivier Assayas）因戲結緣並步入婚姻，但這段婚姻僅維持了四年便以離婚收場。此後，張曼玉一直維持單身，至今仍是孤身一人。

