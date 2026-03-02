Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區

影視圈
更新時間：18:20 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:20 2026-03-02 HKT

影后張曼玉 (Maggie) 早前開設小紅書，罕有分享生活。近年她醉心於田園生活，並在法國波爾多地區打造屬於自己的「夢想花園」(Dream Garden)。她不時分享修建進度，從最新發布的影片及帖文可見，其花園佔地極廣，環境優美，工程規模龐大，讓一眾網民驚嘆不已。

張曼玉動用挖泥機造園

在最新一集名為「建築物竹牆」的影片中，可見張曼玉的花園正進行大型工程。影片中，專業園丁動用小型挖泥機開闢長長的溝槽，再將一整車的泥土與肥料混合倒入，以種植竹子圍牆。從影片背景可見，花園地處鄉郊，四周被綠油油的田野和樹林環繞，遠處更有疑似葡萄園的景致，環境極為開闊和天然，空間感十足，規模媲美小型公園。

相關閱讀：張曼玉情路屢受打擊性格大變  傳被騙千萬人財兩失  名導爆女神感情現況：她很不開心

張曼玉打造竹牆增私隱 

張曼玉分享，雖然鄰居很好，但為了增加私隱度，決定用竹子建造圍牆。她認為竹子能「保持大自然的感覺」，而且生長速度快，很快就能長成高高的圍籬。為了讓竹子健康成長，她和團隊細心地為其鋪上覆蓋物以保持濕度和溫度，確保竹子能安然過冬。

相關閱讀：BLACKPINK演唱會｜張曼玉潮人打扮低調朝聖 粉絲為見偶像出盡奇招 睇騷神器隨處見 仲有「動物大遷徙」？

張曼玉鋪設小路通往休息區

而在一月的分享帖文中，張曼玉已透露花園修建了一條新的小路，讓花園整體的設計輪廓變得更清晰。這條路將通往一個四方形的休息區，她興奮地想像著未來的花園生活：「可以在這個小空間裡，可以泡杯茶、看看書，聽聽小鳥的歌聲，欣賞一下周圍的環境。如果興致來了，甚至還可以用來 Glamping（豪華露營）！」

從規劃小徑到種植竹牆，張曼玉對「夢想花園」的每個細節都充滿期待。她預計一兩年後，這個花園將會帶來很多不同的樂趣，並期待春天來臨時，種下的花朵會陸續綻放，為花園增添更多燦爛與色彩。整個項目充滿心思，足見她對這個自然寧靜安樂窩的熱愛。

相關閱讀：藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
10小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
3小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
00:41
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
3小時前
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
7小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
8小時前
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
伊朗對阿聯酋發動襲擊。 美聯社
伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡
即時國際
3小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
生活百科
6小時前