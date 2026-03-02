影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區

影后張曼玉 (Maggie) 早前開設小紅書，罕有分享生活。近年她醉心於田園生活，並在法國波爾多地區打造屬於自己的「夢想花園」(Dream Garden)。她不時分享修建進度，從最新發布的影片及帖文可見，其花園佔地極廣，環境優美，工程規模龐大，讓一眾網民驚嘆不已。

張曼玉動用挖泥機造園

在最新一集名為「建築物竹牆」的影片中，可見張曼玉的花園正進行大型工程。影片中，專業園丁動用小型挖泥機開闢長長的溝槽，再將一整車的泥土與肥料混合倒入，以種植竹子圍牆。從影片背景可見，花園地處鄉郊，四周被綠油油的田野和樹林環繞，遠處更有疑似葡萄園的景致，環境極為開闊和天然，空間感十足，規模媲美小型公園。

相關閱讀：張曼玉情路屢受打擊性格大變 傳被騙千萬人財兩失 名導爆女神感情現況：她很不開心

張曼玉打造竹牆增私隱

張曼玉分享，雖然鄰居很好，但為了增加私隱度，決定用竹子建造圍牆。她認為竹子能「保持大自然的感覺」，而且生長速度快，很快就能長成高高的圍籬。為了讓竹子健康成長，她和團隊細心地為其鋪上覆蓋物以保持濕度和溫度，確保竹子能安然過冬。

相關閱讀：BLACKPINK演唱會｜張曼玉潮人打扮低調朝聖 粉絲為見偶像出盡奇招 睇騷神器隨處見 仲有「動物大遷徙」？

張曼玉鋪設小路通往休息區

而在一月的分享帖文中，張曼玉已透露花園修建了一條新的小路，讓花園整體的設計輪廓變得更清晰。這條路將通往一個四方形的休息區，她興奮地想像著未來的花園生活：「可以在這個小空間裡，可以泡杯茶、看看書，聽聽小鳥的歌聲，欣賞一下周圍的環境。如果興致來了，甚至還可以用來 Glamping（豪華露營）！」

從規劃小徑到種植竹牆，張曼玉對「夢想花園」的每個細節都充滿期待。她預計一兩年後，這個花園將會帶來很多不同的樂趣，並期待春天來臨時，種下的花朵會陸續綻放，為花園增添更多燦爛與色彩。整個項目充滿心思，足見她對這個自然寧靜安樂窩的熱愛。

相關閱讀：藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚