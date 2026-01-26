BLACKPINK演唱會｜張曼玉潮人打扮低調朝聖 粉絲為見偶像出盡奇招 睇騷神器隨處見 仲有「動物大遷徙」？

BLACKPINK演唱會2026丨全球矚目的韓國頂級女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會、一連三場的「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」今晚（1月26日）於啟德主場館舉行尾場，今次BLACKPINK在香港的演出場面極為震撼，連日來被瘋狂洗版。

Rosé「吃播」環節成為Blink焦點

BLACKPINK今次的演唱會吸引了不少圈中人去朝聖，「潮人」之一的61歲張曼玉（Maggie）今次亦有場，雖然張曼玉戴著鴨舌帽及口罩低調現身，但依舊被附近觀眾認出，成為台下的另類焦點。在昨晚（25日）舉行的第二場，成員Rosé每場必備的「吃播」環節，繼續成為全場Blink（粉絲暱稱）的焦點。

BLACKPINK四位成員在第二場先跳唱《Kill This Love》打頭陣，經過一輪勁歌熱舞後，Rosé不僅讚香港fans「世一」，又以純正發音講：「我好掛住你哋！」旁邊的Lisa就用粵語爆出一句：「你點呀？」接著輪到Jisoo大晒廣東話：「我愛你！today好幸福。」Rosé在頭場率先以街頭小食「雞蛋仔」打頭陣，她驚喜拎着雞蛋仔即場試味，「Cute到爆」的吃相令全場粉絲瘋狂高呼。來到第二場，Rosé手持經典的「黑白奶茶」杯，豪邁大嘆濃郁的港式奶茶，再次擺出「超好味」的表情。

今次BLACKPINK巡迴香港站成為網上的熱話，雖然有不少人呻睇騷睇企位的經歷「苦不堪言」，但有大讚值得，在網上更有人分享不少搞笑現像，因VIP前排企位猶如企咗入個大窿入面，要清楚見到偶像，睇騷前趕去鞋店買10cm或以上的特級高踭鞋，務求令自己更高更有優勢，以免被附近體形高大的Fans阻擋視線，雖然可以睇清女神，但有人就自爆：「演唱會沒開始這鞋已經夾到我腳都痺了」，場內亦有發現有人遺下增高鞋墊。同時因企位並沒入場號碼，為了搶得最佳位置，有人分享大批粉絲拎住行李及大袋於場外飛奔入場，場面似足「動物大遷徙」般，有網民爆料於第一場入場時就差啲發生人踩人意外，甚至在場外瞓通宵一過夜。

