藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚

藝人的私下一面一直都是網民談論的熱門話題，他們的一舉一動總能輕易佔據新聞頭條，成為大眾茶餘飯後的焦點，當中可能有部分藝人鏡頭前後兩個樣，「親民人設」與現實不符而大失所望。近日有網民在Threads討論「遇過最有禮貌及無禮貌藝人」，反應相當熱烈！

鍾柔美粉絲生日會後選擇脫粉

童星出身的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）因錯手在IG分享被緋聞男友劉展霆（Eden）從後攬實兼親吻短片後，事後強調自己仍是「A0」（沒有戀愛經驗），結果仍逃不過被外界質疑，其後在Threads瘋傳多張疑似鍾柔美中學時期與多位男友合照，當日有又攬又錫的激吻相，A0人設崩壞，今次有自稱曾是」鍾柔美粉絲透露在一次生日會後選擇脫粉。

鍾柔美A0人設崩壞態度脫粉

日前有網民開po「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，結果反應相當熱烈，有逾千人留言分享，當中當然包括有A0人設崩壞的鍾柔美，有人說：「我並唔係因為佢近期嘅新聞先至覺得佢冇禮貌/串，而係我曾經係佢嘅fans，因為佢嗰啲不可一世嘅態度而脫粉。2022年嘅時候我去咗Fans Club搞嘅生日會，諗住開開心心睇偶像，但去到好尾有一個環節係大家排隊同佢影相+畀佢簽名，佢對唔同人嘅態度係有唔同分別囉，即係見到小朋友，佢就會係咁喺度話『好得意啊』跟住又喺度抱起嗰個小朋友，但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度「哦」、「嗯」，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼由嗰陣開始我就脫粉。佢嗰種串係好自然就感覺得到，所以最近見到啲新聞都唔意外。」有人就說：「啲auntie 婆婆先使得多錢，咁斷自己條米路， 佢兩個隊友好明顯好佢好多，起碼睇得出係有禮貌嘅人。」

「雙面人」鍾嘉欣又被翻舊帳

同樣被稱為「雙面人」的鍾嘉欣，又被翻舊帳：「讀小學嗰陣經過m記，等佢拍完戲想同佢影張相，問完佢望咗我一眼就走咗，癡線，記咗廿年。」、「上年有朋友去溫哥華Richmond間Costco，見到有杯麵就好興奮咁指住啲杯麵同佢比較遠嘅老竇講：『I found it, is here!』 唔知點解阿嘉欣姐就覺得人哋係指住佢，就係咁啤住我朋友。我朋友係竹升妹嚟，不過都有睇TVB。咁佢見到有人啤住佢，咁佢自然就望住對方，事後佢諗起呢個就係x女人鍾嘉欣。」、「大家企喺時代等人， 又係對接到眼神， 跟住即刻扮晒嘢， 我當時都唔知佢係乜水， 係個靚少少嘅女士囉， 後來返屋企睇電視先知佢叫咩名，原來Tvb新藝人一個。」

楊千嬅行為同樣被連環討論

當中還有張可頤：「當年喺TVB做，唔知受過佢幾多氣，經常遲到、no show，打畀佢又鬧，另外少少事就一輪咀英文連粗口鬧人。」楊千嬅的行為同樣被連環討論：「千Fa十幾年前做超市收銀，嗰陣佢仲係紫色頭髮，所以好易認，但我都係嘟貨收錢個刻先認到佢， 阿『大明星』全程黑面，問又唔應人，自此由好感變成無感。」、「當年係又一城，嗰間舖頭喺電梯口，我上電梯一定要經過會望到，原來佢拍嘢可能廣告，佢覺得我望佢，嗰個樣勁串啤到我行一行，嗰刻覺得佢黐X線。」、「細個喺餐廳都serve過佢，全程黑面。」、「約2016年，撞到佢一家同個仔睇sesame street音樂劇， 係break的時間喺場外見到， 禮貌地問可唔可以同千fa影相 （忠粉咗好多年，買CD、聽演唱會） 點知佢口可以但X面， 之後佢老公仲好似好好人，話幫你哋一家人影呀！ 點知出嚟張相矇完全睇唔清， 手震就唔好同人哋講影相啦！唔想影相，你可以禮貌拒絕， 此事之後直接脫粉！（偽人）。」不過有網民為藝人平反：「睇完留言發現其實做明星有時都幾慘，要24小時keep住精神有禮貌反應快，咁啱攰嗰陣做少樣就會被歸納為無禮貌。」、「成個post都好可悲，真假難辨，得個講字。好似一堆小學雞拉大隊叫人唔好滲阿邊個玩咁，係咪因為冇人買八卦雜誌太悶大家要自娛？」

張曼玉是最Nice代表

當然，亦有不少藝人獲讚有禮貌，張曼玉是其中一人：「最Nice代表：張曼玉！ 貴為國際巨星、影后級人馬的張曼玉真係我見過最無架子的SuperStar! 2003年、小弟任職蘭桂坊STXXBXXXX 嘅時候、無意之間見到一個超級有ICONIC嘅人物進店⋯⋯巨大爆炸頭、超有派頭的黑超、由未進店已會心微笑咁行入嚟、佢一入到嚟、我就心心眼咁同佢打招呼（HELLO MAGGIE)，佢見到我都笑笑口咁回應返（HELLO HELLO），跟住佢好有興趣咁望住個CAKE櫃問我有冇好介紹⋯⋯⋯最後佢買咗兩件蛋糕同一杯咖啡、全程就由收錢到沖咖啡期間我都係直接同佢對談，（完全有問必答、歷時約5分鐘左右，佢問我企喺呢邊門口會唔會阻住我哋（鏞記對面嗰入口）、我話：唔會當然唔會啦！原來佢等緊助手車嚟接佢、隔咗幾分鐘之後佢臨走仲同我講 （我有車啦、下次再見，嘩，真係冧到暈咗！ （我居然可以同國際巨星面對面交談、嗰一刻真係心跳無比加速、永生難忘）」

好好先生任達華「好事傳千里」

向來是好好先生的任達華「好事傳千里」：「有禮貌見過係任達華，又係按摩店。我坐喺樓下按腳，突然之間見到佢，逐個客say hello，笑笑口。 後來先知佢係附近拍嘢，有空檔嚟按摩。 之後我上樓上，聽到佢叫呀姐唔好關門。」、「記得有一次遲咗開始登機，check登機證嗰陣見到佢同行朋友（定唔知係助手），見到佢其中一隻手好似整親，佢都好有禮貌雙手畀證件同埋登機證，完左去排隊都講thank you。」、「係gym room 見到佢，完全無架子勁友善，唔介意合照之餘佢仲會擺下pose。」、「以前𡃁妹仔做記者時候要去訪問任達華，我同同事兩個初出茅廬勁驚畀藝人黑面呀、阻到人呀，為我哋唔係做開娛樂，完全對娛樂版有咩規矩係一無所知，點知去到，華哥話要叫嘢畀我哋一齊食，訪問到咁上下又叫我哋同佢自拍吓先，唔好咁緊張，攝影師影佢，點影都有求必應，臨走送我哋搭𨋢，仲送到見到我哋架𨋢閂晒門先離開 咁好禮貌嘅明星真係好好。」梁朝偉亦被讚好有耐性：‧「有次我同佢合照，點知個鏡頭蓋冇打開，跟住佢就話未開個個蓋wo儍豬，我係男仔，嗰時仲細。 語氣係聽落好舒服，真心好人！跟住之後搵佢簽合照相，佢問埋我乜名，我叫乜仔（名唔爆，冇人想知），叫乜嘢仔吖，叫乜哥啦！就喺張合照相度寫乜哥。」