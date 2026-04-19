BLACKPINK Jisoo兄長金正勳陷家暴醜聞 妻子再發聲稱向律師求助不果 婚後才知姑仔是名人

韓流天團BLACKPINK成員Jisoo的兄長金正勳，近日疑深陷桃色風波及家暴醜聞。繼日前被指捲入性侵未遂案被捕後，昨日（18日）一名自稱是其妻子的A女，在社交平台上稱遭到金正勳長期家暴。她不僅公開多張身體瘀青的傷勢照片，更泣訴被逼拍攝不雅影片等驚人指控。A女表示連日來承受巨大壓力，坦言：「幾日沒吃一餐、沒睡一覺」，甚至痛苦表示「想死」。

A女手握證據卻被律師勸退

A女於昨晚（18日）先是公開一封親筆信與一支「USB手指」，並指稱所有關鍵證據都已儲存在內。她透露，剛收到了另一位「實際受害者」的私訊，暗示案情可能還有更多內幕。

A女也提到，她曾帶著資料尋求法律協助，但律師表示，若缺乏錄音等直接證據，加上訴訟時間與金錢成本過高，勝訴機率不高，建議她不要提告。A女形容當時感到「天都塌了」，也終於明白為何金正勳過去施暴時，總會刻意搶走她的手機，目的就是為了湮滅證據。

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A女婚後才知老公是Jisoo兄長

對於外界質疑她是否為了錢或名氣，A女在信中鄭重否認。她表示，交往期間對金正勳的家庭背景一無所知，直到兩人完成結婚登記後，夫家親戚提到她長得像某位藝人，她上網搜尋後，才驚覺自己的老公竟是Jisoo的親哥哥。她更透露，搜尋過程中還看到疑似金正勳的私密影片外流，懷疑這也是男方一直隱瞞身份的原因之一。

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A女不堪網暴身心崩潰萌生輕生念頭

今日（日期）凌晨，A女再度發文，表示在事件曝光後，雖然收到許多支持，但「99則正面留言，也可能被一則惡意評論徹底擊潰」。巨大的網暴讓她身心俱疲，數日無法進食與入睡，甚至出現強烈的輕生念頭。

她坦言，父母曾勸她低調處理，但她認為自己是經過數月深思熟慮才決定公開，即使可能遭受辱罵或陷入風險，也已做好承受一切的準備，不能草率結束。她同時也擔憂未來可能遭對方反咬，誣陷她是為了貪圖金錢而捏造指控。

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