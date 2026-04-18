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BLACKPINK成員Jisoo胞兄金正勳傳家暴太太逼吞穢物拍18禁片 日前疑涉性侵被捕 醜聞連累細妹

影視圈
更新時間：14:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-18 HKT

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo胞兄金正勳（音譯, Kim Jung Hoon）近日疑涉意圖性侵及酒駕被捕，事件一波未平，韓網又流傳疑為Jisoo阿嫂、金正勳太太爆料，指控遭老公家暴，更曝光傷勢，引起網民熱議。

疑Jisoo阿嫂被逼肛交

據韓網theqoo的帖文，有暗示疑為Jisoo阿嫂在網上自稱遭到家暴，更公開被打過程，帖文提到自結婚後，一直受到嚴重的家暴、語言暴力、侮辱等對待，甚至在不願意發生性關係時，遭對方強制性交，期間更被逼拍片，文中更出現「18禁」字眼，如被逼吞XX，下體發炎時被逼進行肛交。

帖文又提到疑為Jisoo阿嫂經常被打，直指老公將自己當狗，捱打外又遭強制脫光衣服跪地求饒，試過被iPhone砸頭，連手機都被砸到彎曲，因家中有監視器，女方曾逃回父母家中，卻被發現後遭丈夫威脅，如向身邊朋友求救或報警，就打她打死，又稱：「因為我愛你才這樣，你也愛我不是嗎？」長期在恐懼下遭到PUA。

傳Jisoo阿嫂撰4頁控訴

帖文更出現疑為Jisoo阿嫂長達4頁的控訴，內容怵目驚心，當中更見到疑為女方被家暴後拍下傷勢的照片，手腕處有不少瘀青外，手臂、眼角、耳朵都受傷。不少網民對事件感震驚，認為要嚴懲：「這個人渣必須去坐牢」、「嚴懲加害者，給受害者以及受害者的家屬一個交代」、「這種人渣都不是第一次犯事了居然還沒進去！嚴查背後勢力」等。

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Jisoo哥哥曾捲偷拍性愛片醜聞

而昨日（17日）一宗涉嫌性侵直播主案件，網上流傳加害者是「知名女團成員親哥哥」，網民將矛頭指向Jisoo哥哥金政勳，還曝光嫌疑人被捕過程。網上又提到Jisoo胞兄曾在去年捲入偷拍性愛片醜聞，但爆料文章之後在網上消失。

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疑與Jisoo哥哥有關的事件曝光後，據《韓國日報》跟進報道，「A某」在被捕後接受警方調查，竟透過其他手段威脅受害女直播主，稱要將其私照散佈。當時女受害人收到不明訊息，內容帶有威脅「馬上就要公開照片了」、「你父母肯定會很傷心」、「如果你不直播躲起來的話，我就不公開照片」，疑為同夥好友傳訊息威脅。

Jisoo暫時未作回應

女直播主向傳媒提供訊息佐證，當時要避進廁所，聯絡經理人求救，內容充滿恐懼：「拜託，現在強制要脫掉我的衣服」、「我真的好害怕，怎麼辦」、「他好像會殺了我」、「救救我拜託」，幸而經理人反應迅速查問位置：「給我你的位置」、「把門鎖起來等著」。

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警方到場後成功解救女直播主，有指破門入屋時，只見到男子「A某」穿背心，被上銬時還反問「為甚麼要銬我？」又辯稱自己確實有摸，「但說成是性侵太不合理了。」警方雖然向檢方申請拘捕令，但最新進度，昨晚遭到檢方駁回，原因是「嫌疑不足」。大批網民到Jisoo的YouTube頻道留言要求「請解釋」，而Jisoo暫時未有作出回應。據悉，Jisoo胞兄已婚兼育有兩個小孩。

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