訂閱男友丨Jisoo演技再惹爭議評價兩極 換250套靚衫轉焦點 六年前《雪降花》咬字捱批

全球知名的韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀），憑藉其極高人氣，不僅在音樂界叱咤風雲，近年來也積極投身戲劇領域。繼2021年主演《雪降花》後，Jisoo近期攜手Netflix原創韓劇《訂閱男友》回歸，再度引發了關於她演技的熱烈討論。儘管劇中她以驚人的250套華麗造型吸引眼球，但部分觀眾和韓媒指出，其演技似乎未有突破，面臨與六年前《雪降花》時期相似的批評。

《訂閱男友》：顏值與爭議並存

Netflix新劇《訂閱男友》陣容星光熠熠，由Jisoo與男神徐仁國領銜主演，並集結了徐康俊、李洙赫、李宰旭、Jay Park等近10位知名男星特別客串。Jisoo在劇中飾演一名長期單身的網路漫畫製作人「徐未來」，意外透過虛擬設備與完美的「訂閱男友」們展開一場夢幻戀愛。為完美詮釋角色，Jisoo在劇中更換了多達250套精心搭配的服裝，其敬業精神獲導演金政植盛讚。然而，劇集上線後，評價卻呈現兩極分化。支持者認為Jisoo的表現「比想像中更有趣」、「與角色契合度高」；但另一方則批評她的表情與肢體略顯生硬，認為其演出主要依賴出眾的顏值與時尚造型，演技實力仍「原地踏步」。

從《雪降花》到《全知讀者視角》的挑戰

回顧Jisoo的演員之路，這並非她首次面臨演技爭議。早在2021年首次擔綱女主角的《雪降花》中，她就因表情僵硬、咬字不清及濃重鼻音等問題而備受批評，許多觀眾表示這些缺點讓人難以入戲。即便是在對白不多的電影《全知讀者視角》中，她的發音與聲線問題同樣再次成為焦點。這些持續存在的批評，讓不少網民質疑Jisoo在演技上是否已付出足夠努力改進。

Jisoo能否突破演技瓶頸？

綜合網絡上的討論，粉絲與觀眾普遍承認Jisoo擁有無可挑剔的美貌，但對於她作為演員的專業能力，特別是多年未解的「發聲問題」，仍抱持疑慮。有評論直言：「希望她能參考建議，多加練習發聲」。儘管批評聲浪不斷，仍有許多粉絲看到了Jisoo的努力與進步，認為她在《訂閱男友》中的表現是「至今最讓人印象深刻的」。面對兩極化的評價，Jisoo未來的演藝之路充滿挑戰與機遇。她能否在下一部作品中克服演技瓶頸，用實力回應外界的質疑，將是所有關心她的人共同關注的焦點。

