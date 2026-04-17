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BLACKPINK成員Jisoo胞兄金正勳疑涉意圖性侵及酒駕被捕 去年曾捲偷拍不雅片爭議

影視圈
更新時間：17:34 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:19 2026-04-17 HKT

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的哥哥金正勳（音譯，Kim Jung Hoon），被指捲入桃色性醜聞。根據韓國媒體報導，首爾江南警署於16日以強行猥褻罪嫌，拘捕了一名30多歲的男子A某，因其涉嫌在前一日（4月15日）對一名女性直播主有不當行為。由於警方透露A某身份為「知名女團成員的親哥哥」，韓國網民根據線索，強烈懷疑該名被捕男子就是Jisoo的胞兄金正勳，引發輿論譁然。

Jisoo哥哥疑買「約會券」

據報道指，A某花300萬韓圜（約15,800港元）購買與該名直播主的「約會券」，二人共進晚餐後返回A某寓所，A某對女方強行作出身體接觸。受害女子稱當時已明確拒絕男方。

Jisoo哥哥疑涉酒後駕駛

受害女子表示：「他保證不會和我發生任何性接觸。我已經拒絕了他幾次了，但他強逼我進行身體接觸，還試圖對我進行性侵。」於是女方報警，警方接報到場將A某鎖上手銬帶走。A某亦涉酒後駕駛，但他否認全部罪行，警方正考慮申請拘留令。

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Jisoo哥哥去年捲流出情慾影片爭議

Jisoo的哥哥金正勳在去年5月，曾爆出在寓所裝設閉路電視，甚至趁妻子懷孕期間，偷拍與多名女性的性愛影片，並傳給友人「炫耀」，當時金正勳否認指控，並表示會採取法律行動，之後受害人刪除帖文。

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Jisoo與哥哥創立經理人公司Blissoo，金正勳更是公司代表，如今金正勳屢被爆醜聞，形象重挫恐波及親妹。對此，Blissoo方面表示目前正針對事件進行查證。

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