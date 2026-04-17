田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌

現年48歲、移居台灣的TVB視后田蕊妮，繼2024年底切除初期肺腺癌後，健康再亮紅燈。她今日（4月17日）於社交平台沉重宣布，因持續低燒入院檢查，最終在淋巴位置發現癌細胞，證實癌症復發。田蕊妮表示目前正接受標靶藥物治療，需全面停工專心休養。

田蕊妮持續低燒揭再度患癌

田蕊妮透露，原以為去年手術後身體已完全康復，並為2026年定下許多工作大計。豈料身體突然持續低燒，狀況時好時壞，起初遍尋中西醫仍找不到病因。農曆年後，她聽從台灣長庚醫院醫生建議，入院進行淋巴切片檢查，才終於找到病根，確認體內癌細胞復發。她坦言當下難以接受，心裏的第一反應是：「唔係掛，又cancer?」

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田蕊妮獲老公貼心照料成抗癌支柱

在抗癌路上，田蕊妮的最大支柱是她的老公。她透露，老公在過去半年承受著巨大壓力，不僅要處理麵館生意、籌備新電影及App的日常事務，更一肩扛起照顧她的責任。田蕊妮感動地寫道，老公每天出門工作前都會為她準備好三餐、陪伴覆診，當被問到是否疲累時，他堅定回答：「唔會，照顧你係我嘅責任。」老公更常自稱「世上最好的丈夫」，她也甜蜜認同：「OK 我不反對。」

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田蕊妮樂觀面對癌症接受標靶治療

除了伴侶的支持，信仰也成為田蕊妮重要的心靈力量。她感謝上師的教導，讓她對「生老病死」有了更深刻的體悟，並從中學會放鬆。目前，她在長庚醫院腫瘤科教授的指導下，正接受標靶藥物治療，且情況樂觀。她向親友報平安，強調自己身處醫療優良的環境，加上伴侶與上師的加持，讓她心境豁然開朗，更直言：「我是真的從未如此放鬆過。」

因應病情，田蕊妮已暫停所有工作，包括她熱愛的節目錄影。她表示會暫時以觀眾的身份繼續支持，專心對抗病魔。