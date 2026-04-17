田蕊妮再度患癌丨24年於台灣醫肺腺癌 去年返港談健康狀況 其夫曾指愛妻身體已100%沒癌細胞

前TVB視后田蕊妮今日（17日）在IG撰文稱近來突然持續低燒，身體狀況時好時壞，經醫生建議下入院做淋巴切片的檢查，最終確認是癌細胞。田蕊妮坦言聽到這個消息時真的難以接受，她表示目前已停工並接受鏢靶藥治療：「世事無常，除了放鬆，亦只有放鬆。」

田蕊妮2024年完成肺腺癌手術

田蕊妮移居台灣後，曾在2024年12月貼上病床相表示被診斷罹患初期肺腺癌：「之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，推薦了長庚醫院的趙盈凱醫生。」當時田蕊妮在台灣完成手術後，雖然身上留有疤痕，但康復情況很理想，老公更曾發文稱田蕊妮身體已100%沒有癌細胞：「現在他的身體已經100%沒癌細胞，所以這些疤痕很美麗，它們都是我們努力和運氣的『Mark 位』，我為它們而驕傲！不能撕掉！讓路人經過的時候，看到它便會知道，有人曾經在這個位置演過一場好戲！我的太太，永遠都是第一女主角，無論是舞台上，或者是生命中。」

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田蕊妮去年6月曾返港自誇精靈

田蕊妮去年6月曾返港欣賞唐詩詠演出的舞台劇《妻迷YERMA》，對於完成初期肺線癌手術的情況，她曾笑說：「無事，睇我幾精靈。」田蕊妮當日被診斷罹患初期肺腺癌後，她曾大讚台灣醫療真的很好：「可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很化算，而且最重要的是人，他們每一位醫護人員都相當細心。」

田蕊妮亦有透露做完手術後的情況：「由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好，真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。最後手術非常成功，病人亦相當精靈，大家都不用擔心我喔。」

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田蕊妮完成手術後身上留疤痕

田蕊妮完成手術後身上留有疤痕，老公曾稱代表好運氣：「她開刀的時候，醫院用筆在她身上畫了些記號，方便醫生對準位置。好像我們拍戲現場也會有類似的情況，香港叫『Mark位』，有些鏡頭演員可能要移動，工作人員都會用大力膠布在地上mark一個T字，mark好了演員最後停頓的位置，採排時攝影助理對準了焦點，正式拍攝時便不會走焦（如果演員沒有誤差的話）。正如我也幫太太擦掉那些記號一樣，但身上的疤痕可能永遠都在，就算是微創，也是有好幾個洞。她說好趁青春留倩影，之前去環島遊的時候還好有拍過一些照片，感覺到她覺得這些疤痕，不是太正面。但疤痕是代表生命的延續，很好！它們代表了我們的好運氣！不要說只是幾個洞，那怕是一大道疤痕，這也代表了我們生命的延續。試問誰能逃過死亡？關鍵是我們有盡自己的能力活下來，只要僥倖能存活，每天都是賺回來的！人無事，先做到世界冠軍！」

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