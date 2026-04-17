田蕊妮再度患癌丨去年瘋傳患絕症加老公出軌 嘲諷假新聞「四肢癱瘓去偷食」算是一種成就

已移居台灣生活的48歲TVB視后田蕊妮，今日（4月17日）驚爆癌病復發，因持續低燒，入院揭發淋巴位置發現癌細胞，而田蕊妮曾於2024年底因初期肺腺癌，曾做手術治療。早於去年10月網上曾流傳田蕊妮身患絕症，老公被指四肢癱瘓兼出軌，當時田蕊妮大感無奈，要發文澄清斥造謠。

田蕊妮堂姐擔心

田蕊妮去年10月曾在FB撰長文，透露收到堂家姐的短訊，對方憂心忡忡地追問她是否安好，並轉發一則報道。該報道內容提到田蕊妮患上絕症，丈夫四肢癱瘓卻有外遇，二人更因欠債百萬，要「走佬」到台灣。田蕊妮忍不住大呻：「我內心講咗好多句救命兼且反白眼反到去後腦！」

田蕊妮直斥假新聞

田蕊妮了解事件來龍去脈，發現是簡體字，直斥是假新聞，並立即向堂家姐澄清。田蕊妮在帖文中無奈表示：「假新聞嚟㗎，呢個世界好多Hater㗎！」田蕊妮續道：「首先，我身體好到不得了，另外如果我老公四肢癱瘓，仲可以去偷食，其實會唔會算係一種成就？」

相關閱讀：田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌

相關閱讀：田蕊妮患癌術後近況曝光 影半裸浸溫泉照 老公：感覺到她覺得這些疤痕，不是太正面

田蕊妮提到欠債傳聞，幽默地反問：「至於欠債呢一件事，我係咪要認真考慮一下好似向生同向太咁出嚟開個記者會？其實最主要係戥我老公唔抵囉（隻手拍枱），我係咪要每一日都逼佢出一個名為『活得比你好』post，嚟沖淡一下？呢件事教曉，我千祈唔好理人點諗，唔好活喺別人嘅眼光底下 #世界真係充斥着好多假新聞 #仲要假到咁 #最恐怖嘅係有人信」。

田蕊妮「體內100%沒有癌細胞」

田蕊妮於2024年12月透露，被診斷罹患初期肺腺癌，已在台灣接受手術。田蕊妮公開在醫院的相片，表示自己是第一次開刀做手術：「之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了。」田蕊妮指老公得悉後非常緊張，寸步不離地陪伴和照顧。田蕊妮完成手術後雖然身上留有疤痕，但其夫指太太的體內已100%沒有癌細胞，還感慨地稱是「好運氣」。

相關閱讀：田蕊妮再度患癌丨移居台灣後罹患肺腺癌 曾指完成手術後100%沒癌細胞 身上留疤康復情況理想