「東張女神」吳幸美婚後解密老公神秘身份 公開《東張》同事沒到賀內情 連喜帖都冇派？

「東張女神」吳幸美早前無預警下宣布婚訊，其圈外老公的神秘背景，加上《東張西望》團隊沒有主持出席她的婚禮，一度引起外界諸多揣測。近日，剛與老公從韓國度蜜月歸來的吳幸美接受訪問，談及這位「神秘Mr. Right」是一位比她年長幾歲的專業人士。兩人經由朋友介紹，交往半年便認定對方，在雙方家長的支持下，溫馨而迅速地籌備了婚禮。

吳幸美實現亡父遺願覓得良緣

婚禮唯一的遺憾，是吳幸美的父親未能親眼見證女兒覓得幸福。她憶述在2019年父親離世前一星期，爸爸曾對她說：「你這麼乖、善良，終有一天一定會找到（另一半），爸爸對你很有信心。」這番話成為她心中的掛念。如今，她終於可以告慰亡父，實現了亡父的願望，找到了一個跟亡父一樣善良，而且愛惜她與吳母的人。

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吳幸美爆《東張》同事缺席婚禮之謎

對於婚禮細節，吳幸美選擇了春暖花開的3月22日，寓意美好。婚訊在社交平台公開後，獲得大批網民及圈中人祝福，足見其人氣。對於外界最好奇的《東張西望》同事集體缺席一事，她解釋因老公是圈外人，希望婚禮能低調進行，故只邀請了至親及出道以來對她愛護有加的前輩。她表示，沒有派發「紅色炸彈」打擾《東張》的龐大團隊，但已向每位同事派發喜餅卡並送上韓國手信，以分享新婚喜悅。

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吳幸美感激前輩雪中送炭

至於有份受邀出席她婚禮的圈中人，吳幸美在訪問中亦一一分享與他們相熟的原因。她特別感謝多位視她如女兒的前輩，包括帶她開展歌唱事業、並送上鑽石手鏈作賀禮的李麗霞（黑妹）；如大哥哥般看著她成長的李思捷；以及在她父親病重時給予最大支持的王俊棠。她憶述當時在電視台走廊因擔心父親病情而崩潰大哭，王俊棠的安慰及支持讓她感到雪中送炭。

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