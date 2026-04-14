施明遺願曝光 拒絕爭坳最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地

李家鼎（鼎爺）前妻施明生前愛子如命，她曾在2022年7月接受YouTube節目《小肥豬周記》的訪問上， 談及當年與李家鼎離婚後，獨力帶着兩個兒子遠赴美國，期間更曾為保護兒子而被黑社會追殺，生活艱苦：「我放棄好多嘢裁培兩個仔，對佢哋好大期望。」期間施明亦因為大仔李泳漢被媒體「砌生豬肉」名譽盡毀而落淚。

李泳漢李泳豪家庭糾紛成為焦點

施明的喪禮將於4月22日於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。自從施明上月離世後，兩名兒子李泳漢和李泳豪掀起家庭糾紛成為焦點，曾撂下狠話拒絕弟婦林妤謙（Agnes）現身送殯，老竇李家鼎打破沉默揭露前妻生前疑遭長子李泳漢威嚇，更直斥大仔脾氣暴躁令親母畏懼，還坦言因見不到最後一面的終身遺憾。

相關閱讀：李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控

施明最後訪問曝光

施明早已淡出娛樂圈，專心享受天倫樂，不過她曾在2022年中月接受了黃夏蕙前經理人、現任亞視節目總監李文偉（Simon/小肥豬）的YouTube節目《小肥豬周記》專訪，在訪問上，施明剖白了多年來裁培兒子的艱辛，更眼眶泛紅控訴大孖李泳漢當年如何被媒體「屈砌生豬肉」毀掉名譽，這次訪問亦成為了她生前最後一個長專訪。施明在1994年以性格不合為由單方面申請離婚，其後帶了一對孖仔移民美國，不過她曾稱1美國的日子並不好過，當時人生路不熟，曾致電胡金銓導演求助，沒想到等了一個月後才得知對方已撒手塵寰。為了生計，她放下演員身段，試鏡拍廣告、做配音，加上李家鼎提供的生活費補貼，才得以度過難關：「當年呢個決定真係好勇敢，而家諗返都好驚。」最後3母子留美5年後返港，在訪問上，施明亦有及帶著兩個幼子遠走美國：「兩個仔係我命根，我放棄好多嘢栽培兩個仔，我對佢哋好大期望，佢鍾意拍戲我畀佢拍戲，佢去讀書我跟佢去讀書，邊個唔錫仔女，貓貓狗狗都錫佢啲仔女，何況我栽培到讀完大學返嚟。」李泳漢和李泳豪返港後加入娛樂圈繼續做藝人，李泳漢曾2002年向傳媒自稱擁有通靈的能力，用天眼看到有一段「宿世姻緣」，當時曾惹來不少熱話，但施明在在訪問中直指整件事是被人「夾硬砌」並激動地說：「我係做錯咗啲嘢，因為佢哋接受訪問我冇跟喺旁邊，有啲人用唔好嘅手法去訪問，成件事係屈、係『砌生豬肉』！我個仔去到現場，擺低飯盒、擺低紮花，夾硬要話呢件事發生。我個仔打俾我，講呢件事發生緊，我叫佢俾個電話我同個記者講。」

施明遺願最緊要兩個仔好

施明坦言曾跟相關記者在電話交涉，卻換來冷嘲熱諷：「講咗一輪，佢問我：『你而家求我呀？』佢話：『你求我都冇用，我而家要點做就點做。』我話你咁樣係害死佢一世！我叫阿仔即刻走，但影咗相，叫佢走都冇用啦...唔好咁樣啦。」施明無奈地說：「我喺美國帶住兩個仔四圍走，我冇咩background，冇人幫我，喺美國我畀黑社會追殺我兩個仔，我四圍搬屋去避，返到嚟香港我估唔到呢啲事會發生，你打爛佢飯碗冇緊要，佢可以轉行，但你毀壞佢名譽，尤其呢一行，名譽好緊要，佢邊度都唔使撈，何況，呢件事人好多知明屈明砌，你哋都知呢件事，但點解佢做選舉時又攞返呢件事嚟打擊佢，係咪想行行都冇得俾佢撈，係咪想餓死佢成家人？！」施明一度激動得講不出說話，眼淚在眼眶打轉，深呼吸了一口氣續說：「你咁樣糟蹋我個仔，直至最近仲有人返番起呢件事嚟講，好多事我係過去咗，唔係一個仔，係兩個仔都係咁樣。你哋未接受過我訪問，唔好咁樣，唔好架。」平復過後，施明說：「放低咗喇，希望大家都係和睦相處。呢個世界幾時都係多個朋友好過多個敵人，去邊度都開開心心。我唔想再有咩爭拗，最緊要係兩個仔好。生命一定有限期，我想做人積多啲福報，希望留啲畀自己，有一個好晚年，可以安享晚年。呢啲福報可以令我屋企好和睦、好健康、好富裕，亦可以將呢啲福報帶去畀我啲孫兒，教佢哋點積福行善。」

相關閱讀：李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反

施明「好熟悉的陌生人」形容與李家鼎關係

施明亦被問到與李家鼎的關係，她曾說：「一個好熟悉的陌生人，不過大家好珍惜以前大家情義，但過去咗唔需要再提。依家個心係一片空白，將來係未知之數，我係期望佢身體健康，長命百歲，繼續富貴榮華，煮多啲好餸，同我好好地湊我兩個仔，畀多啲機會佢哋。」李家鼎曾自認離婚是他人生中最大的失敗，李家鼎離婚後，對施明與兒子照顧有加，兩人不帶一點仇恨，施明亦視李家鼎為親人：「佢係我前夫，佢又係我個仔嘅爸爸，即係親人。」有傳李家鼎當年對施明仍有留戀，曾多番要求復合，不惜飛往美國求復婚，但始終未能挽回施明的心，李家鼎對施明依然疼惜。得知施明死訊後，李家鼎幾乎夜夜痛哭，亦坦承未能見到施明最後一面成為終身遺憾，最後因悲傷過度暴瘦至僅剩120磅。