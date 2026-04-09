李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚

李家鼎（鼎爺）的前妻施明上月不幸病逝，李家鼎在沉澱多時後，昨日（8日）首度公開回應感受，以及反駁長子李泳漢連日來的指控。他坦言，未能見到施明最後一面，是他終身遺憾，更透露自己剛得知前妻死訊時幾乎晚晚痛哭，因悲傷過度而暴瘦至僅剩120磅，足見施明在他心中的重要地位。李家鼎接受傳媒訪問時說：「佢（施明）知我好愛錫佢。」即使兩人早已離婚，他仍一直負責前妻的生活開銷，情深義重，打破外界對他們關係的揣測。

李家鼎曾盼與施明復合

回首李家鼎與施明的婚姻，由一場充滿戲劇性的「英雄救美」開始。據傳當時施明遇上車禍並被人威脅，李家鼎以一打六為施明解圍。二人拍拖4年後結婚，婚後誕下雙胞胎兒子李泳漢及李泳豪，並由施明掌管家中財政大權，最終二人卻因性格不合而離婚。施明早年曾指，離婚導火線是李家鼎因要出門教學生騎馬而爆發爭執，因而單方面提出離婚。李家鼎曾詳述，離婚的導火線雖是小事，但長久摩擦終讓施明心死並帶同兩子遠赴美國。他坦言，多年來心中始終希望能與施明復合。

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李家鼎與現任女友感情穩定無再婚打算

李家鼎近年不少被問及感情生活。10年前李家鼎被爆有位隱藏女友，李家鼎稱女友為「李師奶」，女方曾經有過一段婚姻，亦早已抱孫。雖然2016年他被傳與女友再婚，但他澄清婚訊，只承認兩人交往多年，感情穩定。李家鼎當時表示與女友相處舒服，未來一切隨緣，暫無再婚打算。過往李家鼎多次帶女友出席公開活動，其中更見李家鼎兩子與「李師奶」同場，可見早已融入對方家中，雙方的子女都接受這段戀情。

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