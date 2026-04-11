李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控

李家鼎（鼎爺）前妻施明病逝後，隨即掀起一場家庭糾紛，大孖李泳漢曾多次公開指責斷聯多年的細佬李泳豪，曾強硬直斥弟婦林妤謙（Agnes）從未尊重過母親，聲稱將遵循母親遺願，拒絕對方前來送殯，因為施明生前從未承認這位新抱，甚至直指自從弟婦入門後「頭家就散咗」。

李泳漢李泳豪不和疑與生意有關

李泳漢和李泳豪曾在2018年和2019年先後在旺角合資開和牛燒肉店和拉麵店，當時李泳漢曾表示不擔心會有拗撬，兩兄弟一向有商有量，李泳豪更坦言可以互補不足，可惜最後受疫情影響而結業，但自此之後，兩兄弟亦未有再同框，後來再爆出二人不和。近日，有YouTuber「鬼姐」收到網民爆料，直指兩兄弟不和的導火線與拉麵店生意有關，Agnes因為成為李泳漢針對的對象。

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李泳漢被爆騷擾李泳豪管理業務

近日有YouTuber「鬼姐」稱收到網民爆料，指李泳漢和李泳豪因為拉麵店的生意而不和：「有人又要威，不時指點江山般多多意見騷擾細佬管理業務，因為細佬老婆也幫手，拗撬便開始越積越多了。後來因為covid， 李家鼎嗰邊生意都下跌厲害，細孖呢邊這新食肆也結束了。大孖是靠鼎爺嗰邊出糧的，嗰時老竇生意月月蝕，唯有cut cost，大孖在鼎爺那邊被layoff，冇月費收了，加上細佬嗰邊又結業，有人便恨死了老竇細佬！細佬老婆只係個藉口（可能之前指點江山時被窒住窒住），根本在宣洩對父弟之怨恨。」

「鬼姐」亦說：「呢個大伯咁要威嘅，咁鍾意嗰個操控權喺自己手上嘅，所以大家其實已經一早種下咗呢個唔Happy，你唔妥我，我又唔妥你嘅禍根，嗰個又鍾意做操控嘅，話事嘅，長期咁樣累積嘅不滿呢，就爆囉，再繼續落去，究竟係點樣呢？其實大家心裡有數。」面對哥哥的連串指控，李泳豪曾說：「在這幾年實在是太多事情發生，許多流言蜚語和不實消息對我們造成很大的困擾，但你跟我說別人怎樣說不重要，重要是你知道媽是愛你的支持你的，同時我也知道我是愛媽的這樣便足夠了，畢竟很多事情我們都是控制不了，很被動和很無奈，選擇沉默或許是一個方法吧。」李泳豪亦表示妻子Agnes溫柔賢淑，並非哥哥口中那樣的人，更稱「有人精神有問題」。

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李泳豪曾形容Agnes與施明如同「閨密」

李泳豪在2021年公開承認與台灣女友Agnes拍拖，並表示視對方為結婚對象，其後李泳豪曾帶Anges與施明飲茶慶祝母親節，事後上載Agnes與施明的合照，Agnes更蹺實未來奶奶的手，當時關係相當融洽。李泳豪曾形容Agnes與施明投契得如同「閨密」，親密程度讓他都被排擠在空間之外，「完全無權插手」。李泳豪與Agnes在2022年註冊結婚，老竇李家鼎現身力撐並對新抱讚不絕口，大讚她非常尊重長輩兼極具教養，但媽媽施明與哥哥李泳漢全家均缺席儀式，引發外界猜測，有傳施明與李泳豪因生育問題，母子關係因而降至冰點。李泳豪與Agnes連結婚亦未有正式通知媽媽和哥哥母親與哥哥，後來施明在家中跌倒導致頭部重創，需接受開腦手術。消息曝光後，李泳豪不滿家事外揚，暗示有人向傳媒「放料」，並公開叫哥哥「唔好再講咁多」。

直到上月施明因肺炎病逝，兩兄弟不和關係升級，家事糾紛再次成為焦點，李家鼎終於打破沉默，驚爆當年施明本欲出席幼子李泳豪的婚禮，卻遭李泳漢威嚇：「你去，我就打X死你！」最終因畏懼而缺席，又稱李泳漢的暴躁脾氣變本加厲，甚至不准母親與他們飲茶，連電話聯絡也變得困難，李家鼎坦言，即使當年知道李泳漢阻止母親出席婚禮，也因不想家醜外揚而敢怒不敢言，最令他遺憾的是，最終被長子攔阻，無法見到前妻最後一面，因此決定公開事件，不希望李泳漢繼續任意妄為。

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