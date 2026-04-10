張達倫曾面癱失去謀生能力 驚訝左邊面肌肉失控難見笑容 靠針灸熱敷加一招拯救表情

47歲的張達倫，離巢前拍過不少TVB劇集，最為人熟悉的有處境劇《愛·回家》飾演「嚴謹」一角及《白色強人》系列。近日他在社交平台，重提自己7年前曾患上面癱，並以過來人身分，無私分享康復心得，希望能鼓勵一眾同路人，影片發布後引來廣大迴響。

張達倫患面癱失去控制笑容能力

張達倫憶述當年病發時，內心「真的好驚訝」，面部肌肉完全不受控，變得僵硬無力，甚至連最簡單的微笑也做不到。對於一位視面部表情為「搵食工具」的演員來說，這無疑是事業生涯的一大危機。他表示：「你們知道我是一位演員，面部表情對於我來講好重要。」這份職業自覺，令他下定決心要盡快康復，重返幕前。

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張達倫勤做面部訓練喚醒肌肉記憶

面對突如其來的病況，張達倫採取了「中西合璧」治療方案。他分享自己的第一步是先看西醫，透過西藥盡快控制病情，避免情況持續惡化。在病情穩定後，他改為看中醫及針灸。除了正規治療，張達倫亦分享了三項他堅持做的復康運動，首先是每晚用熱毛巾敷臉放鬆肌肉；其次是確保充足休息、絕不捱夜；最後也是最重要的一步，是勤做面部肌肉訓練，像健身一樣「喚醒」失去力量的肌肉。

張達倫曾與黎芷珊有過9年戀情

張達倫曾與資深主持黎芷珊有過一段長達9年的戀情，可惜在2012年分手。至2016年11月，他與圈外女友陳鳳玲共諧連理，婚後二人育有一名兒子，而張達倫亦視繼女如己出，一家四口生活美滿。

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