前TVB御用配角面癱陷人生谷底 左邊面零知覺表情失去控制：連基本飲水動作都做唔到

前TVB綠葉張達倫（Max）在第19期藝訓班畢業後簽約TVB，入行多年拍過不少劇集，但主力飾演「男朋友」、「手下」、「殺人犯」等角色，直到《愛·回家》「嚴謹」一角終於捱出頭，不過在2022年離開TVB外闖。

張達倫曾受面癱折磨陷入人生低谷

雖然近年影視界步入寒冬，不少藝人都面臨開工不足的困境，但張達倫依然為下一個機會做足準備，日前張達倫在小紅書拍片分享減壓心得，原來看似狀甚輕鬆的張達倫，七年前曾受面癱折磨，連表情都控制不到，結果陷入人生低谷。

張達倫靠早睡跑步堅持保持「狀態在線」

張達倫日前在小紅書分享保持健康心得並寫道：「從面癱 7 年到每天晨跑，我靠跑步找回自己。」今年47歲的張達倫覺得自己的狀態比30多歲的時候還要好，不少網民好奇他如何保持「狀態在線」，張達倫大方分享三個字：「早睡、跑步、堅持」：「我都試過生病、試過低谷嘅，最誇張嘅時候，大家都知道我面癱，之後連個表情都控制唔到啦，但係我從來沒有放棄過自己，亦都冇放棄過我嘅工作，我每日跑步呢，唔係為咗瘦，係為咗更有精神啦，為咗keep住自己嘅狀態下跑下你會發現，生活呢，有幾艱難都好啦，都會慢慢解決到，都會諗到嘅。」張達倫「面癱」這段黑暗日子發生於入行初期，當時他的演藝事業未有起色，曾想過放棄演藝事業，想不到突然患上三叉神經感染。

張達倫曾因面肌肉失控做基本動作有困難

張達倫曾表示指某日睡醒發現面部麻痺，兩日後左邊面完全失去知覺及乏力。那種痛楚非筆墨所能形容：「塊面好似被火燒咁樣，痛到要即刻返屋企瞓喺度。」由於左邊面肌肉失控，他連基本的飲水動作都做不到，「左邊塊面冇咗力，所以係咁流口水，有時飲水，塊面hold唔到力，一邊飲就一邊喺左邊漏，使咗幾多錢都計唔到。」為了醫病，他試過西醫開類固醇令整個人腫脹難分，最終靠針灸慢慢調理，加上臉部肌肉運動鍛鍊，差不多花了一年才把面癱醫好，雖然已無大礙，但張達倫坦言仍留有後遺症，例如有少許「大細眼」，亦需時刻注意面部保暖，不能直接吹冷氣。幸好終於捱過低潮期後，張達倫於2012年演《愛‧回家》的律師「嚴謹」，漸為觀眾認識，事業終有轉機。

