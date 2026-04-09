給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書

張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》的爭議於今日（4月9日）再有新發展。在英華女學校發出「未授權」聲明、與電影割席後，導演張婉婷聯同製作團隊深夜發表公開信，全面反擊校方說法，直指對母校「公然對社會講大話」感到非常震驚及無法接受。團隊在信中驚爆，今年初已開始與校方商討參展事宜，校長及副校長在2月26日的會議上並未反對，甚至要求團隊準備影展預算，與校方今日「未授權」的聲明內容完全相反。而《給十九歲的我》的發行商Golden scene亦就事件發表聲明。

張婉婷一方稱已刪剪「阿聆」全部片段

信中詳細披露了與學生溝通的細節，直接反駁了主角「阿佘」早前向媒體表達的反對意願。團隊指出，校長曾向他們表示，除「阿聆」（王卓聆）沒有回覆外，其餘受訪者（包括「阿佘」）均同意參展。團隊更強調，「阿佘」曾在2022年第二度簽署同意書，同意電影參加各地影展，因此對她近日的說法感到「完全始料不及」。

至於另一位主角「阿聆」，團隊在信中明確表示，考慮到她之前的意願，參展意大利遠東電影節的版本，已將其片段全部刪除，並已透過影展主辦方通知其代表律師。團隊的初衷是在尊重個別參與者意願的前提下，不讓十年心血變成「禁片」。

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張婉婷一方稱團隊啞忍三年感心痛

張婉婷與團隊在信中表達了極大的難過與遺憾，稱三年來為了尊重學校和保護學生，整個團隊在巨大的精神壓力下一直啞忍，迴避傳媒。他們強調，拍攝十年間與學生及家長相處融洽，絕無威迫利誘，對於被指控侵犯私隱、妄顧年輕人意願，團隊自言「完全問心無愧」。

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張婉婷一方稱斥校方推卸責任

信件的結尾充滿悲憤與諷刺，團隊直言：「《給十九歲的我》是一班英華舊生無償地為母校留一個歷史紀錄，縱使事件讓我們受盡千夫所指，我們都堅持挺過去，想不到如今是學校出手割蓆，實在是整件事最大的諷刺。」團隊表示，校方單方面發出推卸責任的聲明，並非教育家所為。目前，團隊已保留一切公開事實真相、還他們清白的權利，令事件的後續發展更添變數。

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《給十九歲的我》發行商Golden scene發聲明

另外，《給十九歲的我》的發行商Golden scene亦就事件發表聲明，全文如下：

聲明

我們留意到英華女學校今天發出的聲明，當中有關電影《給十九歲的我》參與烏甸尼遠東電影節，學校指事前並無作出授權，有關說法與事實不符，對此我們感到非常遺憾。

根據發行合約，校方授權本公司作為國際發行並安排電影參與國際影展，我們亦在今年初與校長見面並徵詢校長意見，校長並沒有提出反對，並著本公司安排參展的預算。

至於電影中有爭議的部份，我們並不會在參展的版本中放映，有關決定亦已通知影展的主辦方。

本公司已諮詢法律意見，不排除以法律行動維護本公司的聲譽和權益。

高先電影有限公司

2026年4月9日