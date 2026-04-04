給十九歲的我丨腰斬三年月底赴遠東電影節再起風波 張婉婷3字回應團隊列出席名單 主角阿聆稱從未同意

著名導演張婉婷為母校英華女學校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，原意是為母校重建籌款並記錄六位千禧年代出生的女學生橫跨十年的成長歷程，電影在2022年進行優先場放映時，獲得不少正面評價，到了2023年2月正式公映後，但上映3日爆發私隱爭議，全城極大迴響，電影亦隨即暫停公映，導演張婉婷其後向受訪者致歉，電影則獲選為當年香港電影金像獎「最佳電影」。

給十九歲的我丨4月底赴烏甸尼影展張婉婷稱不清楚

不過《給十九歲的我》將於月底舉行的《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》的「特別放映」（Special screenings）名單中榜上有名，其餘三部分別為港產電影《再見UFO》與及日本電影、《國寶》《東京的士：回憶里程》，有指主辦單位名單，導演張婉婷等6位幕後團隊會出席，但張婉婷回覆傳媒稱要再了解：「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚。」其中一位主角「阿聆」亦回覆傳媒收到校方告知電影會於電影節放映，但未知電影中涉及她的部分是否已刪去，她重申不同意電影公開放映。

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給十九歲的我丨2023年正式上映後引發爭議

導演張婉婷花足十年時間為母校英華女校拍攝紀錄片《給十九歲的我》講述建於1900年的英華女校舊校舍需要重建，整所學校從半山臨時遷往深水埗，最後再搬回原址的整個過程，後來鏡頭追蹤多位在2011年入學的千禧年出生的女學生長達十年的成長歷程。導演張婉婷曾表示與拍攝劇情片不同，紀錄片的主角們主導著自己的人生，拍攝團隊只能在旁觀察，並耐心等待她們分享自己的故事。 整個拍攝過程有不少校友義務參與，共同為母校貢獻心力。不過《給十九歲的我》在2023年正式上映後，引發了巨大的倫理爭議。於片中曾經短暫登場的「牛下女車神」李慧詩都炮轟形容自己是「被通知」成為電影的一部分：「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。主角之一的「阿聆」亦曾發表萬字長文，表示在2021年12月電影首度私人放映後，她已再三向導演張婉婷、英華女學校表明不同意作任何形式的公映，感到學生意願不被重視，「阿聆」更需要向「心理醫生」求助，阿聆表示：「心理醫生診斷後也表示以我的狀態，電影是不適合進行公映的。」

給十九歲的我丨主角「阿聆」忍耐已到了臨界點

「阿聆」又稱曾要求張婉婷將其片段刪走，不過對方卻以已過電檢為由拒絕，在最後一次會面中，張婉婷當時已與發行商簽約，無論「阿聆」準備好與否，公映都會如期進行，雖然學校提供心理輔導支援，傳媒資料亦會將「阿聆」名字或照片抽走，但「阿聆」認為：「本質上就是我沒有同意。越跟校方和導演溝通，他們的回應越令我覺得我沒有再掙扎及反抗的餘地。」最後經過多番掙扎，「阿聆」才決定公開事件，自言忍耐已到了臨界點：「校方及導演的行為不斷地挑戰我的底線，我有逼於無奈，也有被強逼的讓步，但校方和導演在此事件上到底作出了甚麼讓步？」她續說：「看到鋪天蓋地式的個人專訪，有關他們教育理念的報道，我不停自問他們為何能高舉如此高尚的理念，但背後卻如此不尊重學生意願。」另一位主角「阿佘」亦同時接受雜誌訪問，她表示當時無份看final cut，後來被告知已送電檢，不能再改動，「阿佘」在片中食煙的片段，更是團隊以「狗仔隊式偷拍」，再將片段放入電影；另外她當時參與張婉婷的其他廣告拍攝，片段同樣被偷拍放進《給》片，男友更突然被拍攝。

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給十九歲的我丨張婉婷曾公開向「阿聆」道歉

其後導演張婉婷在商台節目《在睛朗的一天出發》電話訪問上表示：「我哋喺情嗰邊做得唔足夠，所以令到女仔咁困擾，喺呢方面我係要道歉。」張婉婷被問過程中「阿聆」由始至終都未有簽同意書，但為何仍會公開放映？她說：「阿聆嘅家人都話畀我哋知似平復咗，而且佢嘅家人亦有到場觀影，大家都認為阿聆已解開心結，於是喺阿聆無簽署第二份同意書下決定公映，我哋唔知道原來佢有咁多問題喺度。」張婉婷亦坦承如果她真的係不願意公映，電影將不再上映：「我想向佢表達，我對佢嘅困擾真係唔好意思，係我對佢唔住，希望佢仲記得我哋呢10年嘅情誼，你開心返啲啦，我哋而家唔做喇！」雖然校方曾致函香港電影金像獎，要求退出「最佳電影」提名遴選，但金像獎協會當時回應稱，無權力褫奪任何已獲得提名的資格，亦不設退出機制，結果《給十九歲的我》最終獲頒「最佳電影」，聯合導演郭偉倫於得獎感言呼籲同業「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」，被批評為漠視被拍者感受，事後郭偉倫去信英華承認當時言論「不適當」，並向金像獎大會、英華、《給》製作團隊及「所有受今次爭議影響的朋友道歉」。