給十九歲的我丨遠東電影節預告片突遭下架 舊生還原校友場最殘酷一刻：學生痛苦成長變長輩消遣

著名導演張婉婷為母校英華女學校拍攝的紀錄片《給十九歲的我》在2023年2月公映曾爆發私隱議而極速暫停公映，導演張婉婷其後向受訪者致歉並坦承：「如果真係唔願意，電影唔會再上映。」事隔3年，《給十九歲的我》將於月底舉行的《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》的「特別放映」（Special screenings）名單中榜上有名，有指導演張婉婷等6位幕後團隊會出席，事件昨日（6日）有新進展，電影節網站原有今屆所有入圍電影預告片，《給》的預告被發現已下架。

「阿聆」「阿佘」曾稱立場不變

片中兩位主角「阿聆」和「阿佘」曾稱立場與當年一樣不變。「阿聆」曾回覆傳媒稱她詢問是否已剪走她的部份，惟校方未有回應。「阿佘」更稱今年1月校方曾就參展事宜詢問意願，當時她已明確表明不同意，校方亦明確表示會向導演轉達其意願並支持她的決定，可惜最近從新聞得知電影將正式參展，她直言對製作團隊的做法極度失望：「因為我嘅意願完全冇俾佢哋放在眼內。」舊生「恭心」（Kungsum）日前於社交平台發文指「關於呢套戲要去意大利公映我有諗法想分享。」

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舊生直斥未見過有咁多旁白嘅紀錄片

張婉婷花足十年時間為母校英華女校拍攝紀錄片《給十九歲的我》因於4月底參展意大利遠東電影節而掀風波，當中主角之一的「阿聆」和「阿佘」曾重申不同意電影公開放映。日前「阿聆」的好朋友、英華舊生恭心（Kungsum）撰長文力撐被拍攝者嘅同班/同屆同學，她直言，「我唔知點解呢套戲標榜係紀錄片。我未見過有咁多旁白嘅紀錄片。」恭心（Kungsum）撰長文稱「關於呢套戲要去意大利公映我有諗法想分享。我只代表我自己，唔代表其他同學嘅睇法同感受。」全文如下：

當年喺香港公映之前，有位老師私下邀請我去睇校友場，當時正直校內處於應否公開放映嘅激辯之中，佢表示無法理解阿聆對於反對公映嘅執着，佢想聽我呢個同主角同齡人嘅睇法，睇完之後，我對呢位老師分享嘅睇法至今仍然有效同適用：我唔知點解呢套戲標榜係紀錄片。我未見過有咁多旁白嘅紀錄片。



張婉婷利用佢手中嘅剪接權將同學最私密嘅生活碎片強行塞入佢預設好嘅劇本入面。旁白用一種「過來人」嘅傲慢高高在上咁矮化當時未成年嘅同學最真實嘅掙扎，喺佢眼中佢哋嘅眼淚係反叛，迷失係幼稚，佢用佢嗰代人嘅價值觀去強姦我哋呢代人嘅成長經歷，用一種俯視嘅姿態去解構嘲弄嗰啲佢從未真正試圖理解嘅成長痛。我非常印象深刻，當日戲院入面坐滿張婉婷嗰個年紀嘅長輩。成套戲明明記錄緊一班未成年人最赤裸脆弱嘅時刻，但場內竟然不斷、真係不斷傳出陣陣笑聲。佢哋真係睇得超級過癮。



其中一幕一位同學描述緊佢同屋企人之間嘅暴力關係，張婉婷問佢，屋企人打你之後你會點？同學喊住答：我會打返去。講完呢句，戲院入邊出現咗全場最大聲嘅笑聲。嗰一刻我完成咗我對呢套戲嘅定義，呢套戲受眾從來不是我地，佢係張婉婷用嚟服務呢班長輩嘅「自我感動」同「娛樂消遣」，去滿足佢嗰個年紀嘅人對後生仔嘅獵奇心理，為佢哋量身製造嘅回春藥。最後，其他人我唔知，但係我知阿聆肯定冇同意過呢套戲攞去意大利放映。

網民明白為何拍了又不讓上畫

不少網民在恭心（Kungsum）的發文下留言，有人說：「我好喜歡睇紀錄片，所以我曾經在戲院睇咗呢套戲，當時旁白係令我唔舒服，應該類近你提及的感覺，睇完係好心痛那幾位同學的遭遇，幾位同學所經歷的困難，真係赤裸裸呈現銀幕上（記憶中，有剪輯了「同學叫唔好再拍的片段」），後來才知道『阿聆』及同學不願被拍攝的事感到憤慨，雖然跟妳們並非同代人，但亦可感受那種『被大人霸凌』的激動及憤怒希望唔好再次公映這套電影。」、「之前唔明為何拍了又不讓上畫，經你解釋，現在明了。」、「同意，我當年睇完優先場後就覺得，導演/製片人根本唔了解呢班學生。」、「睇完呢個Post嘅撰文者描述，呢套其實真係唔係紀錄片嚟，咪玩啦……難聽講，呢套嘢如果真係咁嘅話，根本就純粹係一套導演自娛嘅drama，但佢係利用同消費緊一啲人真實嘅經歷、青春、傷痛；導演好無恥！」

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