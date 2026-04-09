給十九歲的我丨英華女校發聲明「未授權」於意大利影展放映 張婉婷執導紀錄片再掀私隱爭議

由金像獎導演張婉婷為母校英華女學校執導的紀錄片《給十九歲的我》，3年前曾引發巨大私隱爭議，《給十九歲的我》近日因入選《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》再度成為焦點。對此，英華女學校於今日（4月9日）發出官方聲明，明確表示在未獲得所有主要拍攝參與者一致同意的情況下，校方並未授權紀錄片於意大利遠東電影節進行放映，並重申對學生身心健康的重視，期望事件能圓滿解決。在校方聲明之前，個人資料私隱專員公署已於昨日（4月8日）主動介入，聯絡學校了解詳情，以保障相關學生的個人資料私隱。

舊生揭張婉婷拍攝手法爭議

此番風波源於2023年電影公映時，主角之一「阿聆」公開表示未同意放映，觸發軒然大波，導致電影極速下架。豈料事隔三年，電影竟出現在《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》的「特別放映」名單上，近日更有新進展，電影節網站上《給十九歲的我》的預告片已被發現下架。隨著電影再度參展，兩位主角「阿聆」與「阿佘」先後重申，她們反對公映的立場不變。「阿佘」更指，校方曾徵詢其意願，她已明確反對，未料電影仍被送展，令她對製作團隊「極度失望」。日前，「阿聆」的好友、英華舊生恭心更在社交平台發表長文，力撐同學並直斥張婉婷的拍攝手法，她寫道：「我未見過有咁多旁白嘅紀錄片」，認為導演利用剪接權，將同學的私密生活強行塞入其預設的劇本中。

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網民怒批消費學生傷痛

恭心的文章詳細描述了她對電影的觀感，她認為張婉婷以「過來人」的傲慢姿態，矮化和嘲弄片中少女們的成長掙扎，將她們的眼淚視為反叛，迷失視為幼稚。她沉痛地憶述，觀影時戲院內的長輩竟對片中同學描述家庭暴力等痛苦經歷報以笑聲，令她意識到「呢套戲受眾從來不是我哋」，而是為滿足長輩「獵奇心理」、量身訂造的「回春藥」，淪為一種娛樂消遣。

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網民促《給十九歲的我》停止公映

恭心的長文在網路上引起極大迴響，許多網民表示看畢全文才恍然大悟，紛紛留言：「之前唔明為何拍了又不讓上畫，經你解釋，現在明了。」、「難聽講，呢套嘢根本就純粹係一套導演自娛嘅drama，但佢係利用同消費緊一啲人真實嘅經歷、青春、傷痛；導演好無恥！」輿論風向明顯轉為支持片中的學生，並憤慨地認為張婉婷的處理方式極不尊重，大批網民要求《給十九歲的我》應停止任何形式的公開放映。

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