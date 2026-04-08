《給十九歲的我》海外重新放映 私隱專員公署：已主動聯絡學校了解

2023年因私隱爭議而暫停公映的紀錄片《給十九歲的我》，將於《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》重新放映。個人資料私隱專員公署表示關注事件，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校了解事件。

《給十九歲的我》為導演張婉婷於母校英華女學校拍攝，以十年時間記錄 6位女生的成長。該紀錄片於2023年上映，數日後暫停公映，其中一名主角「阿聆」指未有同意公映，而奧運銅牌得主李慧詩亦稱，在未知具體用途下播出其訪問片段，事件引發私隱爭議。導演張婉婷其後向受訪者致歉並坦承：「如果真係唔願意，電影唔會再上映。」

不過事隔3年，《給十九歲的我》將作為「特別放映」（Special screenings），於月底舉行的《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》中重新放映，兩位導演張婉婷、郭偉倫和監製黃慧等6名幕後團隊成員亦在出席名單上，包括兩位導演張婉婷、郭偉倫和監製黃慧等。「阿聆」早前回覆傳媒表示，收到校方告知電影會於電影節放映，未知電影涉及她的部分是否刪去，並重申不同意電影公開放映。