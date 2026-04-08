Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《給十九歲的我》海外重新放映 私隱專員公署：已主動聯絡學校了解

社會
更新時間：19:36 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:36 2026-04-08 HKT

2023年因私隱爭議而暫停公映的紀錄片《給十九歲的我》，將於《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》重新放映。個人資料私隱專員公署表示關注事件，為保障相關學生的個人資料私隱，已主動聯絡有關學校了解事件。

《給十九歲的我》為導演張婉婷於母校英華女學校拍攝，以十年時間記錄 6位女生的成長。該紀錄片於2023年上映，數日後暫停公映，其中一名主角「阿聆」指未有同意公映，而奧運銅牌得主李慧詩亦稱，在未知具體用途下播出其訪問片段，事件引發私隱爭議。導演張婉婷其後向受訪者致歉並坦承：「如果真係唔願意，電影唔會再上映。」

不過事隔3年，《給十九歲的我》將作為「特別放映」（Special screenings），於月底舉行的《第28屆意大利烏甸尼遠東電影節》中重新放映，兩位導演張婉婷、郭偉倫和監製黃慧等6名幕後團隊成員亦在出席名單上，包括兩位導演張婉婷、郭偉倫和監製黃慧等。「阿聆」早前回覆傳媒表示，收到校方告知電影會於電影節放映，未知電影涉及她的部分是否刪去，並重申不同意電影公開放映。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
7小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
8小時前
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
重慶靚女遊客爆紅 西貢睇野豬、食茶餐廳：想試試港人眼中美食 下次天晴再來｜多圖
社會
5小時前
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
李泳漢發訃聞公布亡母施明喪禮詳情 曾明言拒李泳豪老婆送殯 豪仔認已收通知將攜妻出席
影視圈
2小時前
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
8小時前
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
18歲DSE考生被騙失23萬 親述騙徒「潛伏式」手法 網民錯重點熱議驚人身家之謎｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
1小時前
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
即時中國
6小時前