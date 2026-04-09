大隻佬Rocky與崔碧珈復合有望？鄭健樂IG標註女方帳戶為小狗尋家 表明「人在心也在」

現年58歲的「大隻佬Rocky」鄭健樂與37歲「性感女神」崔碧珈（Anita），早前驚爆父女戀，戀情僅維持兩個月便因輿論壓力告終。正當外界以為戀情已劃上句號，近日卻迎來戲劇性轉機。崔碧珈主動在社交平台私訊Rocky，並將他從黑名單中移除，為這段「崔樂戀」帶來復合的曙光。

崔碧珈主動破冰戀情有轉機？

據悉二人分手一個多月後，崔碧珈早前主動私訊Rocky，更問他「你有冇新女朋友」，讓Rocky又驚又喜，並認為自己在崔碧珈的腦中仍有位置。

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Rocky馬力發力追女神

為了追回女神，Rocky可謂「開行Turbo」，近日就在網上頻頻作出示愛舉動。他先是為一隻被遺棄的2歲小狗「波波」開設IG帳戶，並在簡介中同時標註了自己和崔碧珈，一同為小狗尋找新家，可見二人不僅愛心爆棚，關係亦日漸親密。此外，Rocky更在自己的IG主頁上，特意開設了名為「崔樂戀」的限時動態精選，將二人的點滴儲存起來，盡顯對這段感情的重視。他亦分享了多則愛情語錄，例如「喜歡，只是開始。有心，才有未來」、「真的把你放進心底的人，會讓你越來越安心而勇敢」，字裡行間充滿對未來的期盼，似乎在向崔碧珈表明「人在、心也在」，希望能以真心打動對方，再燃愛火。

Rocky對女神「人在心也在」

回顧這段相差21年的戀情，當初爆出時曾被形容為「羅生門」，後經Rocky證實二人確實拍拖，惟女方難抵壓力而提出分手。如今崔碧珈主動破冰，加上Rocky的積極行動，令外界均十分關注這對「父女戀」的後續發展。

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