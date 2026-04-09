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日本樂隊ONE OK ROCK下月香港演唱會取消 主辦方：不可抗力 上海巡演同未能如期舉行

影視圈
更新時間：15:30 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-09 HKT

日本搖滾樂隊ONE OK ROCK原定於2026年5月2日及3日，在中環海濱活動空間舉行的《ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN HONG KONG》宣布取消。主辦單位Live Nation HK今日（9日）在社交平台公佈此消息，並已公佈相關退票安排。

ONE OK ROCK香港演唱會取消

日本搖滾天團ONE OK ROCK的亞洲巡迴演唱會再度公布取消消息。繼早前上海站因「不可抗力因素」取消後，主辦單位Live Nation HK今日（9日）在官方Instagram及Facebook專頁宣佈，原定於2026年5月2日及3日在中環海濱活動空間舉辦的兩場《ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN HONG KONG》香港站演唱會，因故取消。

官方聲明：因不可預見情況

根據主辦單位Live Nation HK發出的官方公告，本次取消是「鑑於發生藝人與主辦方均無法預見且不可抗力之因素，儘管我們已盡最大努力多方協調，遺憾相關問題仍超出了可控制範圍，導致演出無法如期舉行。」樂隊的官方Instagram帳號 (oneokrockofficial) 也同步發布了取消演唱會的通知，證實了此消息。

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ONE OK ROCK演唱會接連取消

這已是ONE OK ROCK本次《DETOX ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會中，第二次宣布取消。ONE OK ROCK原定於5月9日在上海的演唱會，主辦方已於3月初以同樣的「不可抗力因素」為由宣告取消，如今香港站也遭遇相同命運，讓中國的歌迷感到可惜。由於ONE OK ROCK本次《DETOX ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會銷情理想，各地的門票早已賣光，歌迷都推測或因中日關係緊張，而令日本藝人在中國的行程受影響。

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ONE OK ROCK演唱會門票將獲退款

對於已經購票的樂迷，主辦單位已公佈退款詳情。經由 Cityline、Trip.com 或 大麥 購票平台購買相關演唱會門票的觀眾可獲門票退款。有關購票平台將陸續安排 自動全數退款，購票人 毋須作出任何退款申請。

官方在聲明最後寫道：「對此遺憾結果，我們深感抱歉，亦感謝各位的理解與包容。」許多粉絲在消息公布後湧入留言區，表示雖然非常失望和難過，但仍會繼續支持樂隊，並期待他們未來能再次來港演出。

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