濱崎步上海演唱會被取消：無意對不了解的事發表評論 日前發文關注香港大火特意刪煙火表演

日本天后濱崎步原定於明日（29日）在上海舉行的演唱會，今日（28日）突然宣布取消，引發歌迷譁然。此前，她剛為香港大埔的致命火災表達關切，並為此更改了上海場的表演內容，本來演出備受期待，卻突然宣布演唱會被取消，網民都關注與近日緊張的中日關係是否有關聯。

濱崎步收取消演唱會通知

濱崎步今日於IG限時動態公布，早上突然收到要求，需要中止演出。她對此感到非常抱歉，特別是對為了這次舞台付出了巨大努力的約100名中國工作人員，以及從日本遠道而來的百名舞者、樂隊及團隊成員。她在文中寫道：「我與日本和中國的200名工作人員齊心協力，花了五日五夜才完成上海的舞台。然而，今早主要工作人員被緊急召集，我們收到了取消演出的請求。」

濱崎步：這個舞台就必須被拆除

濱崎步更向期待已久的粉絲表達了深深的歉意：「最重要的是，我到現在還無法相信，甚至沒有機會向從中國各地、日本以及其他國家聚集而來的14,000名粉絲親自道歉，這個舞台就必須被拆除，我無言以對。」

濱崎步曾發文關注香港大火

就在演唱會取消前一天，濱崎步才在IG發文，表示今年的亞洲巡迴從香港開始，得到了許多支持與鼓勵。她特別提及，為了向香港的火災致意，上海場的演出將會取消紅色服裝和所有火焰相關的特效，並請求粉絲避免穿著紅色衣物。文末寫下「Our prayers go to Hong Kong.（我們的祈禱與香港同在。）」。

由於取消原因官方並未說明，加上時間點敏感，外界猜測是否與近期緊張的中日關係有關。濱崎步在聲明中僅表示：「我無意評論我所不知道的事情」，使事件原因更加撲朔迷離。

濱崎步聲明全文如下：

關於上海的演出，請原諒我不得不宣布這個令人心痛的消息。和過往的演出一樣，我與200人的團隊日以繼夜地合作，花了五天時間，在今天完成了上海舞台的搭建。然而，今天早上主要工作人員被緊急召集，我們收到了取消演出的要求。我無意對我所不了解的事情發表評論。我只是深感抱歉，我們無法讓為此辛勤付出的約100名中國工作人員，以及從日本遠道而來實現這場演出的另外100名工作人員、舞者和樂隊成員登台表演。

最重要的是，我至今仍無法相信，也無言以對，這個舞台現在必須被拆除，而我甚至沒有機會親自向從中國各地、日本及其他國家聚集而來的14,000名TA（濱崎步對粉絲的稱呼）見面和道歉。我真的非常抱歉。

在情緒混亂的狀態下，我一直在想是否還有我能做的事情，但請原諒我此刻只能報告到這裡。

ayu

