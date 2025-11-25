Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭伊健12月日本演唱會突然取消 臨門一腳急煞停交代原因：不可抗力因素

影視圈
更新時間：19:25 2025-11-25 HKT
發佈時間：19:25 2025-11-25 HKT

鄭伊健原定於2025年12月5日在日本東京舉行的《EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025》演唱會，今日（25日）突然宣布因「不可抗力因素」取消，令已購票並安排好行程的粉絲大感失望。

鄭伊健日本演唱會告吹

鄭伊健的日本演唱會可謂一波三折。演唱會最初定於橫濱太平洋會館（パシフィコ横浜）國立大廳舉行，其後於10月24日宣布更改場地至東京惠比壽The Garden Hall，而今日主辦單位「G Music (HK) Ltd」及寰亞旗下「Lam & Lamb Entertainment Ltd.」更在IG發出演出取消的正式通知。

相關閱讀：林峯憑《九龍城寨》熱潮席捲日本 明年東京開兩場演唱會 待遇超越鄭伊健直逼歌神陳奕迅

主辦單位致歉

主辦單位在公告中表示：「感謝各位一直以來對Ekin Cheng的支持與應援。對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」至於粉絲最關心的退票事宜，公告中則表示具體安排將會盡快公布，請已購票的觀眾留意官方消息。

相關閱讀：鄭伊健歌迷聚會日本fans許願成功 宣布12.5橫濱舉行個人演唱會

粉絲行程大亂

這次演唱會是鄭伊健久違的日本演出，因此消息一出，不少粉絲早已買了門票。由於演唱會舉行在即，不少粉絲早已訂好機票及酒店，準備飛往日本支持偶像。如今演唱會突然取消，粉絲們的行程大受影響，紛紛在網上留言表示失望。

相關閱讀：陳小春因鄭伊健驚喜現身演唱會爆喊抽搐 學霸大仔暴風成長極成熟 跟一巨星之子互動成焦點

林峯紅到日本開騷待遇超越鄭伊健？

