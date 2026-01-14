Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林峯日本演唱會宣布「基於諸多因素」延期 主辦方承諾全額退款 萬六張門票本全數售罄

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-14 HKT

憑藉電影《九龍城寨之圍城》中「陳洛軍」一角在日本一炮而紅的香港藝人林峯，其原定於2026年1月在東京舉行的《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會，今日主辦單位突然發表聲明，宣布演唱會將延期舉行，令不少引頸期盼的粉絲感到意外。

林峯日本演唱會規模達「天王級」

自從電影《九龍城寨之圍城》在日本上映後，林峯的人氣與商業價值直線飆升。他不只成功帶動其代言的香港品牌月餅在當地掀起搶購潮，更將這股熱潮延續至樂壇。

相關閱讀：林峯憑《九龍城寨》熱潮席捲日本 明年東京開兩場演唱會 待遇超越鄭伊健直逼歌神陳奕迅

林峯日本演唱會門票全數售罄

早前，主辦方宣布林峯將於2026年1月31日及2月1日，在最多可容納8,000人的東京ガーデンシアター（Tokyo Garden Theater）舉行兩場演唱會，門票全數售罄，預計總觀眾人數將超過16,000人。此規模被譽為「天王級」，甚至超越了部分前輩歌手在日本的演出紀錄，足證林峯已成功晉身「亞太區最受歡迎男歌手」之列，當時預計10月8日門票開賣後將引發搶票熱潮。

主辦單位發延期公告承諾全額退款

然而，今日主辦單位無預警地發布了延期公告，表示在經過與藝人方及相關單位的反覆協商與評估後，基於諸多因素考量，最終不得不做出延期舉辦的決定。主辦單位對期待已久的觀眾深表歉意，並承諾已購票的粉絲將獲得全數退款。主辦單位也強調，目前正積極朝著實現補辦演出的方向進行調整，一旦確定新的演出日期，將會立即透過官方網站通知。

主辦單位聲明全文如下：

林峯《GO WITH THE FLOW》日本演唱會
延期舉辦公告

我們衷心感謝各位一直以來對林峯的支持。

關於林峯《GO WITH THE FLOW》日本演唱會，主辦單位一直以演出順利舉辦為目標，與藝人方及相關單位進行審慎且反覆的協商與評估。然而基於諸多因素考量，最終不得不做出延期舉辦的決定，特此公告。

【延期公演】 2026年1月31日（六）・2月1日（日）東京 Garden Theater（有明）

對於一直期待本次演唱會的各位觀眾，我們深感抱歉，並對因此造成的不便與困擾致上最誠摯的歉意。關於本次演出，主辦單位將持續與藝人方及相關單位進行協商，朝實現補辦演出的方向積極調整中。補辦演出的日期一旦確定，將另行於官方網站公告通知。

【已購票之觀眾】 目前已購買之演唱會門票，將全數辦理退款。有關退款期間及方式，將由各位購票之各售票平台另行通知，敬請耐心等候相關公告。

敬請各位歌迷朋友體諒與包涵，並懇請繼續給予支持。

林峯《GO WITH THE FLOW》日本演唱會
主辦單位 敬上

相關閱讀：雪梨唔敢再錫古天樂 未見過囝囝徐偉棟緋聞女友姚子羚 林峯三月中開拍《九龍城寨》續集

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
5小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
2小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
2小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
8小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
12小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
7小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
22小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘
影視圈
4小時前