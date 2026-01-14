Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雪梨唔敢再錫古天樂 未見過囝囝徐偉棟緋聞女友姚子羚 林峯三月中開拍《九龍城寨》續集

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-14 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-14 HKT

林峯及徐偉棟與媽媽雪梨昨晚（13日）出席電影《尋秦記》台前幕後慰勞宴，提到該片港澳票房衝破6600萬，林峯笑言大家都好開心，雪梨則謂無份演都開心。談到她在謝票時錫了古天樂一啖，問到今晚會否再錫多次？她笑言已是去年的事，因為好耐無見先錫啖，還搞笑反問可需要錫林峯一啖。林峯即拱手笑言：「心領，多謝！娘親。」

林峯聞200片酬：你信呀？

雪梨笑指今日不錫任何人，怕大家以為她是狂魔。談到今晚既有戲中兒子的林峯又有現實中的兒子徐偉棟攬住合照。徐偉棟則透露媽媽雪梨在首映時有前來支持，但叫對方很久才答應，因為媽媽變老，不可以行太快，要睇住身體。雪梨笑言自己本月16日才是61歲生日，所以一點也不老，還經常在內地商演及出席發布會，不過自嘲最近太肥要積極減肥。她說：「因為去年四月做通波仔，休息期間食足四餐變了大肥婆。」在旁的徐偉棟即勸戒媽媽雪梨做運動是好事，要跟林峯學習。雪梨又化身成記者代問林峯近況，林峯表示已有新戲開拍中，巡唱尚有幾個站演出，所以維持操練體能，因為剛剛跟《九龍城寨》續集的導演鄭保瑞開會，大約三月中開拍，亦會跟現在參演電影搭住開工。提到網上流傳疑似《尋秦記》片酬表，有指林峯是200片酬。林峯反問：「你信呀？係官方就信，拍到好戲先最重要。」徐偉棟則謂自己也要操練作好準備，以往演出角色未有機會騷身材，希望有這個機會。

雪梨想拍打戲

對於可有見過兒子徐偉棟緋聞女友姚子羚，雪梨笑言未見過，還叫兒子給照片讓她看，又搞笑指相信相中跟真人也會一樣。林峯聞言即笑：「戥佢開心。」徐偉棟即表示要學媽媽的說法：「上年的事，問返今年啦！」雪梨幫口表示沒有意欲知道，反而工作要緊，女友也是一個Parter。徐偉棟即謂：「媽咪，唔好衝動！食餐飯好正常，上年的事不要問啦！」當轉話題後，提到有指該片有份演出的內地演員白百何好像年輕版雪梨，雪梨表示有聽聞，但不覺得似，但兩個兒子林峯和徐偉棟也異口同聲覺得有點似。談到票房好有機會開拍續集，雪梨笑指要睇老闆古天樂可有興趣，反而自己想拍《九龍城寨》續集，因為想拍打戲，又自認還可以打。

