TVB花旦陳曉華罕派性感福利  扭動蛇腰騷S形誘人身材 受盡力捧被視為「未來視后」

現年31歲的2018年港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），自入行以來星途順遂，備受公司力捧，接連參演《新聞女王》、《金式森林》等多部重頭劇集，更被外界視為「未來視后」的熱門人選。事業得意的她，近日於IG罕有地大派福利，分享了一組在海邊拍攝的性感美照，火辣身材引起網民熱議。

陳曉華海邊靚到發光

在陽光與海灘的襯托之下，陳曉華整個人「靚到發光」。相中可見，她身穿一套橙紅色低胸吊帶短上衣，配上同色系的超短裙，大膽的穿搭完美展現了她豐滿均勻的姣好身材。其低胸設計完美展現其均勻上圍曲線，而短版上衣下，她的纖腰更顯得一點贅肉也沒有。在超短裙的襯托下，她的一雙白滑長腿在陽光下極度吸睛。其中一張她回眸一笑的照片，更是展現出完美的S形身材，盡顯女人味，極度嫵媚。

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陳曉華郭晉安傳緋聞

陳曉華被睇好未來可奪視后，而其感情狀態更備受注目。她早前與三屆視帝郭晉安在劇集《金式森林》中飾演夫妻，其中一場生離死別的戲份，她傷心欲絕的哭喊聲令觀眾為之動容。陳曉華更曾在專訪中坦言，因太投入角色而「愛上了」61歲的郭晉安。其後，兩人被拍到在萬聖節活動後一同駕車轉場到西九文化區「蜜蜜」斟，狀甚親密，令緋聞甚囂塵上。

陳曉華朱敏瀚戀情有暗湧？

這段緋聞，令她和朱敏瀚的戀情似有暗湧。陳曉華與朱敏瀚早前被爆秘密撻着並共賦同居，雖然因拍攝《金式森林》一度搬離愛巢，但據悉朱敏瀚洞悉戀情出現暗湧後，便積極出招箍煲。對此，陳曉華已公開否認與郭晉安的戀情，強調兩人僅為朋友關係。

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