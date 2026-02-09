陳曉華激罕解放白滑身材！超低胸配天價珠寶展極致性感奢華  網民讚「360度零死角」

現年31歲的2018年港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），自入行以來星途順遂，備受公司力捧，接連參演《新聞女王》、《金式森林》等多部重頭劇集，更被外界視為「未來視后」的熱門人選。近日，一直形象清純的陳曉華在社交媒體上激罕發放福利圖，瞬間引起網民熱議。

陳曉華罕晒性感極誘人

在照片中，陳曉華身穿一襲黑白色拼接的低胸晚裝，大方展現其驚人的豐滿上圍和白滑香肩，身材曲線畢露，性感非常。她分別配戴了巨型綠翡翠和紅寶石兩套天價鑽飾，在奢華珠寶的映襯下，其高貴氣質與誘人魅力完美融合。她那玲瓏有致、零贅肉的魔鬼身材，與身上的天價鑽飾配合得天衣無縫，散發出女神級的光芒。網民紛紛留言激讚，稱她「美若天仙」、「真係360度無死角」，認為這次的性感造型極度誘人，展現了她前所未見的魅力。

陳曉華傳戀上郭晉安

事業得意，陳曉華的感情生活同樣備受關注。早前，她與三屆視帝郭晉安在劇集《金式森林》中飾演夫妻，其中一場生離死別的戲份，她傷心欲絕的哭喊聲令觀眾為之動容。陳曉華更曾在專訪中坦言，因太投入角色而「愛上了」61歲的郭晉安。其後，兩人被拍到在萬聖節活動後一同駕車轉場到西九文化區「蜜蜜」斟，狀甚親密，令緋聞甚囂塵上。

陳曉華朱敏瀚戀情起波瀾

這段緋聞也為她與朱敏瀚的戀情添上波瀾。陳曉華與朱敏瀚早前被爆秘密撻着並共賦同居，雖然因拍攝《金式森林》一度搬離愛巢，但據悉朱敏瀚洞悉戀情出現暗湧後，便積極出招箍煲。對此，陳曉華已公開否認與郭晉安的戀情，強調兩人僅為朋友關係。

