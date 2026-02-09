Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華激罕解放白滑身材！超低胸配天價珠寶展極致性感奢華  網民讚「360度零死角」

影視圈
更新時間：14:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：14:00 2026-02-09 HKT

現年31歲的2018年港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），自入行以來星途順遂，備受公司力捧，接連參演《新聞女王》、《金式森林》等多部重頭劇集，更被外界視為「未來視后」的熱門人選。近日，一直形象清純的陳曉華在社交媒體上激罕發放福利圖，瞬間引起網民熱議。

陳曉華罕晒性感極誘人

在照片中，陳曉華身穿一襲黑白色拼接的低胸晚裝，大方展現其驚人的豐滿上圍和白滑香肩，身材曲線畢露，性感非常。她分別配戴了巨型綠翡翠和紅寶石兩套天價鑽飾，在奢華珠寶的映襯下，其高貴氣質與誘人魅力完美融合。她那玲瓏有致、零贅肉的魔鬼身材，與身上的天價鑽飾配合得天衣無縫，散發出女神級的光芒。網民紛紛留言激讚，稱她「美若天仙」、「真係360度無死角」，認為這次的性感造型極度誘人，展現了她前所未見的魅力。

相關閱讀：陳曉華4字親回冧爆郭晉安譜忘年戀 《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友化解暗湧

陳曉華傳戀上郭晉安

事業得意，陳曉華的感情生活同樣備受關注。早前，她與三屆視帝郭晉安在劇集《金式森林》中飾演夫妻，其中一場生離死別的戲份，她傷心欲絕的哭喊聲令觀眾為之動容。陳曉華更曾在專訪中坦言，因太投入角色而「愛上了」61歲的郭晉安。其後，兩人被拍到在萬聖節活動後一同駕車轉場到西九文化區「蜜蜜」斟，狀甚親密，令緋聞甚囂塵上。

陳曉華朱敏瀚戀情起波瀾

這段緋聞也為她與朱敏瀚的戀情添上波瀾。陳曉華與朱敏瀚早前被爆秘密撻着並共賦同居，雖然因拍攝《金式森林》一度搬離愛巢，但據悉朱敏瀚洞悉戀情出現暗湧後，便積極出招箍煲。對此，陳曉華已公開否認與郭晉安的戀情，強調兩人僅為朋友關係。

相關閱讀：TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
48分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT