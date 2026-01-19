Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿

影視圈
更新時間：14:48 2026-01-19 HKT
發佈時間：14:48 2026-01-19 HKT

現年31歲的2018年港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），入行以來一直備受公司力捧，並接連參演多部重頭劇集，包括《新聞女王》、《新聞女王2》及《金式森林》等，而今日（19日）播出的新劇《非常檢控觀》，她亦有份參與其中。陳曉華接連有新作播出，吸納不少粉絲，日前她在IG晒出一輯迷人靚相，大玩黑絲誘惑，發放「粉絲福利」。

陳曉華大晒白滑香肩

照片中的陳曉華穿上一條黑色露肩紗裙，大晒白滑香肩，而裙擺採用前長後短的設計，加上裙下的黑絲誘惑，吸睛指數爆燈！陳曉華坐在窗邊，感受着夕陽的溫暖，然後撩髮回眸，散發出女神的光芒，展露出迷人的一面。陳曉華發文寫道：「黃昏時間就是最美。」引得大批網民紛紛留言大讚靚女，並表示黃昏亦不及陳曉華真人靚：「黃昏哪裏比得上你」、「比起黃昏時間，你更美！」

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025｜《金式森林》陳曉華爭視后 中大學霸選港姐 近年傳戀朱敏瀚郭晉安

陳曉華譜出忘年戀？

入行踏入第8年陳曉華，感情生活受到關注，獲封「男神收割機」的她在參選港姐時，已承認有舊情人狄易達，之後曾與何廣沛、丁子朗、羅天宇、MIRROR成員Ian（陳卓賢）、方力申、朱敏瀚等傳過緋聞，甚至年差30載《金式森林》拍檔郭晉安亦榜上有名，譜出忘年戀。

相關閱讀：陳曉華4字親回冧爆郭晉安譜忘年戀 《東周刊》獨家爆朱敏瀚出招箍實女友化解暗湧

